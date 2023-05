Donadel ha tutti a disposizione

Anche ieri allenamento al Del Conero per i biancorossi, tecnica, accelerazioni, decelerazioni e tattica in vista del match di giovedì: tanto lavoro sotto lo sguardo di Marco Donadel per preparare nei dettagli la sfida di playoff alla Lucchese. Una sfida in cui l’Ancona si gioca tutto, ma non solo il passaggio del turno: anche la credibilità, la fiducia della tifoseria, che chiama la città a stringersi intorno alla squadra nonostante la figuraccia di Recanati. C’è un’Ancona che vuole vincere, per se stessa, per patron Tiong, per la tifoseria che giovedì sarà allo stadio per sostenerla ancora una volta. Donadel ha tutto il gruppo a disposizione, con l’esclusione naturalmente di Michael D’Eramo. I dorici si ritroveranno stamattina per un nuovo allenamento al centro federale Paolinelli. La prevendita dei biglietti per la partita procede sul circuito Diyticket e in tutti i negozi convenzionati.