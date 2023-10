Donadel si concentra sulla gara: "Abbiamo bisogno di far risultato"

E’ una partita complicata per l’Ancona e per il mister Marco Donadel che è ben consapevole che la sfida di Rimini rappresenti un viatico importante, per la squadra, ma anche per lui stesso: "Infortuni e squalifiche non hanno condizionato la preparazione: abbiamo due squalificati, ma per il resto stanno tutti bene. Abbiamo impegni molto ravvicinati, ma la prepariamo come fosse una gara singola: pensiamo a una partita per volta. Ogni match ha le sue difficoltà, tutte le squadre trovano le giuste motivazioni, ma quelle del Rimini non mi interessano più di tanto: andiamo a giocarci la nostra sfida pensando a noi. Dobbiamo pensare a gestire gli ultimi minuti e a migliorare: il periodo non è fortunato, dobbiamo limare qualche dettaglio.

Dobbiamo essere pronti negli ultimi minuti: l’anno scorso erano un nostro punto di forza, quest’anno invece si stanno rivelando il nostro tallone d’Achille, quindi dovremo gestire meglio le situazioni".

Il mister si schiera poi a difesa di Peli, finito a suo giudizio nell’occhio del ciclone in modo eccessivo dopo l’espulsione di Carrara: "Ci sono due aspetti da considerare: è un ragazzo d’oro, è stato vittima di un’espulsione assurda, poi non ha tirato un calcio di reazione, ha semplicemente provato a recuperare palla.

Ha avuto una reazione di frustrazione e ha ricevuto il secondo fallo, ma non bisogna colpevolizzarlo così tanto". Focus quindi sul Rimini: "Ogni squadra in questa categoria è tosta, non è detto che quando prendi gol significa che la difesa sia scarsa: il Rimini vero probabilmente lo vedremo nelle prossime partite. La reazione sarà la componente che farà la differenza, specialmente in questa partite ad alta tensione: dovremo essere pronti a sfruttare ogni occasione, cercando di reagire di fronte a qualsiasi situazione che ci si dovesse presentare". Qualche dettaglio sulla formazione: "Gatto sta bene, ma deciderò in extremis se impiegarlo dall’inizio o meno. L’assenza di Peli? Non ci sono giocatori con le sue caratteristiche in quel ruolo: ma il fatto di essere riusciti ad adattarci alle varie situazioni ci permette di sopperire a questa cosa. Tutte le squadre hanno delle mancanze, è una cosa normale nell’arco di un campionato. Il modulo non è importante, conteranno la voglia di recuperare la palla e di attaccare in maniera veloce: i ragazzi sanno cosa devono fare in campo, si regolano in base alle loro caratteristiche". Anche questa volta, a Rimini, si prevede un esodo massiccio di tifosi dorici, in uno stadio che evoca dolci ricordi, ma anche qualche recente delusione: "Per noi è importantissimo avere il supporto di così tanti tifosi (726, dato ufficiale), specialmente in un momento così: non è mai scontato, dobbiamo dare il massimo per ripagare questa passione. La differenza la fanno i giocatori che entrano in campo, non il passato. Abbiamo bisogno di vincere, abbiamo tanta voglia di riscattarci, indipendentemente dall’avversario che abbiamo di fronte".

Gianmarco Minossi