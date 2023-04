Donadel tiene le carte coperte Subito esauriti i 500 biglietti

L’operazione Recanatese è entrata nel vivo in casa Ancona: i biancorossi si sono ritrovati ieri mattina al Del Conero, dove hanno svolto lavoro a secco, forza in salita, attivazione tecnica con parte tattica finale. Differenziato invece per Gatto, mentre stamattina è prevista una nuova sessione, a porte chiuse, sempre nell’impianto di Passo Varano. Smaltita in fretta l’euforia dopo la netta vittoria sul Rimini, i ragazzi di Donadel lavorano duramente per preparare al meglio la gara che può valere il quinto posto, consapevoli che il raggiungimento dell’obiettivo non dipenderà soltanto da loro. I dorici, oltre a sbancare il Tubaldi, dovranno infatti sperare in un pareggio tra Gubbio e Pontedera, rispettivamente quinta e sesta forza del campionato, che domenica si affronteranno nello scontro diretto in Toscana. Donadel e la società non vogliono però sentir parlare di calcoli: quel che conta sono i tre punti, poi se arrivasse anche una lieta notizia da Pontedera, tanto meglio.

Sarà una sfida tutt’altro che semplice quella del Tubaldi: la Recanatese, già certa della salvezza, si gioca infatti il decimo posto, l’ultimo per poter accedere ai playoff, che potrebbe agguantare in caso di vittoria e di contemporanea sconfitta del Rimini contro il già retrocesso Montevarchi. Sarà insomma una gara totalmente diversa rispetto a quella dello scorso 17 dicembre, quando l’Ancona, allora allenata da Colavitto, si sbarazzò dei leopardiani con un perentorio 4-0: a distanza di un girone, la classifica racconta di un’Ancona che da allora ha accusato una pesante flessione in termine di gioco e di risultati, dopo un mese e mezzo di ottime prestazioni che l’avevano portata nei piani alti della classifica. Al contrario, la squadra di Pagliari, dopo aver pagato un’iniziale carenza di risultati dovuta all’inesperienza, ha preso gradualmente le misura alla categoria, inanellando vittorie pesanti e trascinata dal capitano e capocannoniere Sbaffo: è il bomber lauretano il pericolo numero uno di una squadra che può tranquillamente fregiarsi della nomea di rivelazione del torneo.

Tornando all’Ancona, Donadel dovrà per forza di cose fare di necessità virtù per quel che riguarda la formazione, viste le assenze per squalifica di Perucchini, Martina e Spagnoli: sicura la presenza di Vitali in porta, così come quella di Brogni sulla corsia di sinistra. In attacco potrebbe invece tornare titolare Melchiorri, partito dalla panchina contro il Rimini. Possibile che si vada verso lo stesso modulo utilizzato contro i romagnoli, anche perché il tempo per gli esperimenti è veramente poco. A 90 minuti dal termine del campionato, l’Ancona è chiamata a fare la sua parte. E al suo seguito ci saranno oltre 500 tifosi: i biglietti a disposizione sono andati esauriti già ieri pomeriggio.

Gianmarco Minossi