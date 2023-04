Dopo Fermo qualcosa di importante si è rotto

Ragionare con il senno del poi è abbastanza facile, ma due sono state le tappe del campionato che hanno condizionato l’andamento dell’Ancona in modo pesantemente negativo, quello che ha portato alla desolante situazione attuale. La prima è risultata sicuramente la sconfitta di Fermo, subìta dopo il lusinghiero successo interno contro la Reggiana capoclassifica. Ci si aspettava la conferma di uno stato di salute e di una consapevolezza della propria forza finalmente consolidate, ed invece è arrivata la resa, aggravata per di più dal fattore-derby.

Si presentava tuttavia l’occasione di recuperare stima ed autostima grazie a due partite in casa di seguito, ma contro Olbia e Virtus Entella è arrivata la miseria di un solo punto, con quattro gol incassati. Poi un "brodino" a Lucca con un pareggio, ed un rotondo tre a zero contro il San Donato Tavarnelle in casa, ma anche qui la musica cambiava subito dopo con la sconfitta ad Imola. Era chiaro, a quel punto, che la partita al Del Conero contro il Cesena avrebbe dovuto definitivamente fare chiarezza su chi fosse e su dove potesse andare l’Ancona. Questo scontro invece ha ingarbugliato la situazione come non mai: tante occasioni create e non finalizzate, la rete del successo degli ospiti condizionata da un doppio pesante errore arbitrale (direttore di gara e guardalinee), e la perdita di Melchiorri stesso per metà gara e per quella successiva, poi pareggiata a Sassari con rigore fallito. Fino ad arrivare ad oggi, al pareggio interno contro la diretta rivale Carrarese per un piazzamento di prestigio in classifica (e molto utile in chiave play-off), e alla resa finale contro la terz’ultima della classe Alessandria. Risultati negativi – questi due - conseguiti peraltro al cospetto di Patron Tony Tiong in persona, venuto dal lontano Oriente, un Presidente che lascia fare con fiducia la dirigenza, ma che non può poi esimersi dall’esprimere critiche severe, opinioni e decisioni che hanno il loro peso. Un rendimento da piena zona retrocessione quello degli ultimi due mesi, nei quali è emerso un altro aspetto preoccupante, relativo alle espulsioni: quella di De Santis al Moccagatta è stata la dodicesima in stagione, che fa dell’Ancona la terza squadra con più rossi ricevuti nel girone (ieri il giudice sportivo ha inflitto una giornata a Mondonico e De Santis). Un altro fattore che si è quindi rivelato decisivo in negativo sul cammino della squadra in campionato. Non giriamoci intorno, il dilemma nella testa di tutti – Società, tifosi e ambiente - è uno solo: sarebbe giusto a questo punto, sarebbe risolutivo sollevare l’allenatore dal proprio incarico in risposta alla crisi attuale? Se guardiamo a quello che è stato l’ "effetto-Melchiorri", verrebbe da dire di sì, quantomeno pensando ad uno shock di cui la squadra ha un bisogno disperato. Questo è il momento in cui "misurare la febbre" alla dirigenza, sempre molto brava a pianificare e gestire, ma ancora mai messa alla prova dalla gestione delle emergenze. Sono Nocelli, Ripa e Micciola a conoscere dall’interno l’ambiente e le sue dinamiche, ed è lo stesso Tiong a dover dimostrare doti carismatiche, oltre che spalle larghe a livello economico come ha fatto sino ad ora. Di sicuro c’è che nel rapporto tra Colavitto e i giocatori qualcosa non funziona più, la scelta se riparare o sostituire spetta inevitabilmente alla Società.

Gianmarco Minossi