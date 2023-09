Dopo l’addio di Julieta. Fabriano pensa alla Coppa

Dopo l’addio di Julieta Cantaluppi destinazione Israele al mondo della ginnastica italiana sono scoppiate intorno alla società fabrianese tantissime polemiche. Ad un anno dalle olimpiadi con le due stelle cartaie Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri già qualificate per Parigi 2024 è tempo di guardare avanti e organizzare al meglio tutte le competizioni che si susseguiranno da qui fino all’impegno estivo francese del prossimo anno. Certo, le polemiche che si sono avvicendate e lo sfogo sui social di Kristina Ghiurova la tecnica che, insieme alla Cantaluppi, ha dato il là ai successi della Ginnastica Fabriano non hanno fatto rasserenare gli animi. Prossimo impegno l’Aeon Cup (Coppa dei campioni) dove Fabriano è il campione uscente e sarà presente con Sofia Raffaeli, Milena Baldassari e la Junior Anna Piergentili. Per smorzare gli animi e per far chiarezza sono intervenute Maila Morosin (vicepresidente Ginnastica Fabriano) e la Sindaca di Fabriano Daniela Ghergo. Domenica è stata una giornata di allenamenti a Fabriano vista dell’imminente partenza per Tokyo dove si svolgerà l’Aeon Cup. "Fabriano è il punto di riferimento – dice la vicepresidente Maila Morosin –. Abbiamo sempre lavorato per perseguire obiettivi straordinari in modo puntuale, organizzato e con umiltà con il nuovo corso iniziato nel 2021. Non avere alla guida del nostro staff tecnico Julieta Cantalupi, indiscutibilmente la numero uno al mondo, ci ha costretti ad un’inevitabile riorganizzazione che lei stessa ci ha aiutato ad avviare e che dobbiamo perfezionare". Adesso guardiamo al futuro. "A Claudia Mancinelli è affidato un ruolo centrale nella direzione tecnica del club. In lei è riposta la nostra fiducia e come la stessa Cantaluppi ha sottolineato, è talentuosa, solare e straordinariamente appassionata". "In questo momento – conclude Morosin – dobbiamo solo pensare a lavorare, in modo sereno produttivo, consapevole e puntuale. Stiamo crescendo un vivaio di straordinario livello e stiamo preparando due straordinarie ginnaste come Sofia e Milena per le Olimpiadi. Il supporto ed il dialogo con Federazione, Fiamme Oro, Aeronautica Militare e Amministrazione comunale, ci aiutano ad affrontare queste sfide con tranquillità e serenità". La sindaca di Fabriano, Daniela Ghergo: "Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri, nostre cittadine onorarie, e la società Ginnastica Fabriano sono il fiore all’occhiello. L’ambiente è sereno. La partenza di Julieta Cantaluppi, allenatrice superlativa artefice insieme a Kristina Ghiurova della crescita della società a livello mondiale, è stata gestita – dichiara Ghergo – con grande professionalità da tutto l’ambiente, e dalla stessa allenatrice con la quale mi risulta che i rapporti siano sereni. E non ha impattato sull’ambiente, sulla società e sulle atlete". La sindaca è in contatto Gherardo Tecchi (presidente Federale): "L’ho incontrato nei giorni scorsi, stiamo portando avanti il progetto di riqualificazione del PalaCesari dove Sofia e Milena si allenano: deve diventare il tempio della ginnastica ritmica italiana a livello individuale".