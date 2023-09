Doppietta Pierantoni a Ancona: vince 80m e staffetta, nove piazzamenti sul podio

I giovani marchigiani protagonisti in Friuli. A Majano arrivano nove piazzamenti sul podio e il sesto posto in classifica. Insomma una buona trasferta per i giovani delle Marche (nella foto) al 31esimo Trofeo internazionale, classica rassegna dedicata alle categorie cadetti (under 16) e ragazzi (under 14). La graduatoria a squadre vede in sesta posizione la nostra rappresentativa regionale che sale nove volte sul podio individuale: 3 vittorie, 2 secondi posti e 4 terzi. Negli 80 metri si impone la cadetta Michela Pierantoni, sprinter dell’Atletica Fabriano che sfreccia in 9’98’’ (+0.9). Sulla pedana del salto in alto under 16 c’è il successo a quota 1.64 per Elena Marchionni (Collection Atletica Sambenedettese) a pari merito con la serba Zaria Kalicanin. Entrambe le atlete marchigiane si confermano tra le migliori specialiste a livello nazionale, dopo aver vinto il bronzo nella scorsa stagione alla rassegna tricolore di categoria. Bella affermazione anche nella 4x100 cadette per il quartetto con Mariacrystal Pasquali (Collection Atletica Sambenedettese), Michela Pierantoni (Atletica Fabriano), Angie Anemone (Asa Ascoli Piceno) e Caroline Escobar (Sport Atletica Fermo) che prevale nettamente in 49’59’’.

Tanti i piazzamenti di prestigio come i bronzi colti da Nicolò Cozza (Atl. Fabriano) che firma il suo primato nei 600 ragazzi in 1’37’’90 e dalla staffetta 4x100 cadetti con Lorenzo Cristofanetti (Atletica Osimo), Kevin Schiazza (Sport Dlf Ancona), Tommaso Palermo (Atl. Ama Civitanova) e Alex Moscatelli (Atl. Fano Techfem) in 45’76’’. Per tutti un’importante esperienza, con un totale di 10 nuovi record personali e molte indicazioni utili per la rappresentativa cadetti guidata dal fiduciario tecnico regionale Ermenegildo Baldini in vista dei campionati italiani under 16 che si svolgeranno tra poche settimane a Caorle.