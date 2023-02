Doppietta storica tricolore per i due gemelli Cingolani

Se non è un risultato storico poco ci manca."’Pensiamo che sia la prima volta, nella storia del ciclismo fuoristrada giovanile, che due gemelli (i nostri meravigliosi Cingolani) salgono sui due gradini più alti del podio a un campionato italiano", fanno sapere dalla dirigenza del Team Cingolani di Pianello di Ostra. I gemelli, 14 anni, si sono migliorati rispetto all’anno scorso dove Filippo aveva trionfato, come quest’anno, ma Tommaso invece aveva rotto il forcellino del cambio vedendo vanificato il sogno del podio. Quest’anno invece i gemelli Cingolani sotto lo sguardo attento di papà Francesco (ex azzurro del ciclocross), ma anche di nonno Amos (patron della società) hanno occupato i primi due gradini del podio della categoria Esordienti di II anno nel tricolore ciclocross corso nella veneta Castello Roganzuolo di San Fior. I due sfilano davanti a tutti sotto lo striscione di arrivo, in una competizione che registra ben 100 partenti. Per Filippo e Tommaso non c’è stata storia, sempre loro due a fare l’andatura e il ritmo fin dalla partenza. Molto forti e determinati i fratelligemelli nella parte più tecnica e guidata, poi nella parte bassa si riavvicinano i diretti inseguitori (Francesco Dell’Olio l’ultimo ad arrendersi). All’ultimo giro solo la sfortuna poteva fermarli. Quest’anno così non è stato. A duecento metri dal traguardo su degli ostacoli artificiali Tommaso prova ad allungare, ma Filippo nel rettilineo finale, sull’ultimo strappo, con arrivo in salita su asfalto, riesce a rimontare andando a trionfare in solitario conquistando così il suo secondo tricolore consecutivo ("da dedicare alla squadra e alla mia famiglia" dice Filippo, dopo quello dell’anno scorso colto nella friulana Variano di Basiliano. Un autentico trionfo per i Cingolani su un percorso molto tecnico e duro per la dodicesima vittoria stagionale di Filippo (nove i successi di Tommaso). Festa sul podio dove a premiare i primi tre ci sono il presidente del Comitato Regionale Fci Marche Lino Secchi e il vice presidente regionale Massimo Romanelli. Ora per i due gemelli la stagione di ciclocross è terminata. Stop di tre settimane poi in sella per affrontare la stagione su strada e in mountain bike.