Dubbini: "A Metz Simone ha avuto una serata storta"

"Simone (Barontini, ndr) sta bene. Quello di sabato a Metz penso che sia stato solo un episodio. Una giornata storta che comunque non influirà sul morale, perché in precedenza i risultati erano stati buoni. Si nota anche in allenamento che ha una buona condizione". Lasciarsi alle spalle gli 800 francesi a Metz. Concentrazione e determinazione solo sull’obiettivo tricolore di Ancona. Questo è quello che chiederà coach Fabrizio Dubbini al suo allievo, Barontini, domenica pomeriggio. "Sarà una competizione tosta, perché gli avversari ci saranno tutti". Un pensierino pure all’Europeo. "Non ha ancora il minimo, ma ha un ottimo ranking. Quindi salvo grosse sorprese non dovrebbero esserci problemi".

Biglietti. Quasi seicento tifosi potranno entrare per assistere alla due giorni tricolore di Ancona. Per la precisione 580 per ogni giornata. Ci sono ancora biglietti per la giornata inaugurale, quella di domani, sabato (costo euro 11.50, disponibili online su TicketOne), mentre per domenica i biglietti sono terminati. Tolte le restrizioni dovute alla pandemia. Nel 2022 c’erano due settori a disposizione del pubblico, tre quest’anno. Sarà il secondo anno di fila che è previsto il pagamento del biglietto. Per iniziativa della Fidal nazionale che aveva iniziato proprio con Ancona continuando poi con gli Assoluti all’aperto di Rieti visto il crescente interesse per l’atletica aumentato a dismisura dopo la trionfale Olimpiade di Tokyo con ben cinque ori vinti dagli azzurri.