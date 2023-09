Due giornate a Gesué: salterà la sfida di Osimo

In Eccellenza squalificato per due giornate Gesuè (Atletico Azzurra Colli) che quindi non ci sarà domenica al Diana contro l’Osimana. Un turno di stop per Fabiani (Castelfidardo), Bracciatelli (Tolentino) e Iommi (Chiesanuova). Il Chiesanuova disputerà le prossime tre gare interne a Villa San Filippo di Monte San Giusto rispettivamente contro Tolentino (domenica) e poi Castelfidardo e Jesina rispettivamente il 15 ottobre e il 12 novembre. PROMOZIONE. Due giornate di squalifica per Maiorano, una per Giobellina (Barbara Monserra) e Rovinelli (S.Orso). PRIMA CATEGORIA. Un turno a Giampieri (Chiaravalle), Carboni (Montemarciano), Boria (Sampaolese) e Fuoco (Staffolo). Ammenda di euro 180 al Senigallia ‘’per avere la propria tifoseria, per tutto l’arco del secondo tempo, rivolto espressioni minacciose e irriguardose all’indirizzo del direttore di gara’’. La partita Camerino-Passatempese verrà disputata al campo sportivo Le Calvie di Camerino.