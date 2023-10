Due marchigiane alle final four nazionali

Ci saranno due squadre marchigiane (e una terza ha buone possibilità di qualificarsi) alle final four dei campionati italiani societari di prima, seconda e terza categoria maschili e del campionato femminile che si svolgeranno nel fine settimana del 4-5 novembre a Campobasso.

Hanno staccato il pass nel campionato femminile la Metaurense Calcinelli e nel campionato di Seconda Categoria il Loreto. Vietata ai cuori deboli la qualificazione del Loreto che pareggia 4-4 sia all’andata che al ritorno contro la Bocciofila "Il 45" di Firenze. Decisivo lo spareggio ai tiri al pallino che premia i loretani. Sogna di scendere a Campobasso anche la squadra di Prima Categoria del Bar Cardelli Monsano che vince in trasferta per 5-3 la gara di andata in provincia di Brindisi contro il San Michele Salentino. Sabato 21 ottobre ci sarà il ritorno a Monsano per definire chi arriverà alla final four tra marchigiani e pugliesi.

SASSOFERRATO. Vittoria a sorpresa di Solindo Gasperini-Mario Passetti del Sassoferrato (categoria B) alla Bocciofila Novilarese nel Trofeo Tecnodue, gara nazionale dove si sono sfidate 140 coppie. Il duo del Sassoferrato ha la meglio 12-5 sui categoria C Giuliano Marfoglia-Sandro Paterniani (Duilio Fabi Pesaro).

ANCONA 2000. Continua l’annata memorabile per gli atleti juniores marchigiani, quasi ogni settimana vittoriosi in giro per l’Italia. Domenica i nostri giovani hanno fatto l’en plein nella gara nazionale juniores di Spello. Tommaso Martini (Ancona 2000) si aggiudica la gara under 18, mentre la gara under 15 registra la finale tutta marchigiana tra i campioni d’Italia maschile e femminile della categoria. Ha la meglio Sofia Pistolesi (Montegranaro) per 12-10 su Matteo Martini (Ancona 2000).

MAGNATERRA. Vince ancora Michele Magnaterra. Il portacolori del Castelfidardo trionfa alla Bocciofila Elpidiense nei campionati regionali di categoria A che qualificano i vincitori ai campionati italiani assoluti di fine anno. Nell’individuale il campione marchigiano è proprio Magnaterra che in finale ha la meglio su Manuel Macellari (Fontespina). Finisce in provincia di Ancona anche il titolo della coppia grazie a Franco Sampaolo- David Torresi (Loreto) che nell’ultimo atto superano Alex e Silvano Girolimini (Colbordolo).

BIAGIOLI. Tommaso Biagioli (Ancona 2000) protagonista nel circuito Super Prestige juniores che ha fatto tappa alla Bocciofila Sestese di Sesto Fiorentino nella gara valida anche per il Trofeo Egizio Fiorelli. Biagioli si impone nella categoria under 15 dominando in finale l’abruzzese Ciprietti.