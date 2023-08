Due senigalliesi in gara ai Mondiali di Pattinaggio a Senigallia

Ci saranno due atleti del Luna Sports Academy di Senigallia ai prossimi campionati mondiali di pattinaggio, in programma in Italia a Montecchio Maggiore, in Veneto, dal 26 agosto, con conclusione il 3 settembre. Per le gare su pista e strada della rassegna iridata, il commissario tecnico azzurro Massimiliano Presti ha infatti convocato sia Alessio Piergigli che Alice Sorcionovo, tesserati per il Luna Sports Academy Senigallia pur essendo rispettivamente di Monte San Vito e Montecosaro. Su pista si gareggerà dal 26 al 28 agosto, su strada dal 30 al 31, quindi sarà la volta delle maratone che il 3 settembre faranno terminare la rassegna nel centro storico di Vicenza. Piergigli e Sorcionovo vengono da un trionfale campionato europeo in cui il pattinatore ha vinto i 100 metri tra i Senior, mentre la pattinatrice ha prevalso in ben quattro gare Juniores. Con loro ci sarà pure l’allenatore senigalliese del Luna Sports Academy, Luca Bernacchia, assistente del Ct Presti. Il giovane club non nasconde la propria soddisfazione per l’ennesimo traguardo centrato negli ultimi anni, che lo hanno issato al vertice del pattinaggio italiano, segnalandolo tra i club più importanti della disciplina. Le rotelle hanno regalato un numero impressionante di medaglie all’Italia, da sempre movimento guida: medaglie non olimpiche purtroppo, perché il pattinaggio su strada e pista continua a rimanere fuori dal programma a cinque cerchi, a differenza di quanto succede per quello su ghiaccio che è tra gli appuntamenti più attesi dei Giochi invernali. "Non possiamo che fare il nostro più grande in bocca al lupo – sottolinea la società – ad Alessio e Alice. Il Luna Sports Academy farà il tifo per loro assieme a tutti gli appassionati di questo sport. Il Mondiale sarà il momento clou della stagione, ci sarà tutto il meglio del pattinaggio mondiale, a partire dai fenomeni della Colombia".

Andrea Pongetti