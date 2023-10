Due turni di stop a Carnevali

Le squalifiche in Eccellenza e Promozione e Prima Categoria. Eccellenza: due turni di squalifica per Carnevali (Chiesanuova). Uno per Magnani e Sartori (Urbino) e Santirocco (Tolentino). Squalificato fino al 18 ottobre mister Buratti (Tolentino). Ammenda di euro 200 al Chiesanuova. Tolentino: gara interne dalla nona giornata di andata (5112023) alle ore 15. Promozione: una giornata di squalifica per Porta (Fabriano Cerreto). Squalificato fino al 18 ottobre Manisera, allenatore della Vigor Castelfidardo. Inibizione sempre fino al 18 ottobre a Giampieri, dirigente Osimo Stazione. Prima categoria: due turni per Mengarelli e Angeletti (Pietralacroce), Belet (Staffolo) e Impiglia (Senigallia). Uno a Stortoni (Passatempese) e Marinangeli (Chiaravalle). La gara Falconarese-Montemarciano inizierà domenica alle ore 14:30.