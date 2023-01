E’ bagarre al vertice del campionato Osimana e Jesina tengono il passo

Che bagarre nel massimo campionato regionale. Nove squadre racchiuse nel giro di sei punti che sgomitano per il primo posto e per i playoff. Alla seconda di ritorno continua il massimo equilibrio in un torneo comandato dall’Atletico Ascoli con 34 punti che ha quattro lunghezze di vantaggio sulle seconde (Montefano e Osimana). La nona, è l’Azzurra Colli, a quota 28 punti. Può succedere di tutto, in un campionato dove anche le squadre che lottano per salvarsi mettono in difficoltà le big. Esempi ne sono arrivati domenica sia dal Bianchelli di Senigallia che dal Carotti di Jesi. Prendi il Marina. L’Osimana sul sintetico senigalliese ha dovuto soffrire e sbuffare per tornare a casa con il bottino pieno. Tre punti, secondo posto e zona playoff riacciuffati grazie al guizzo di Alessandroni nel primo tempo, con l’attaccante ex Biagio al secondo centro di fila e decisivo sempre nella prima frazione.

Una settimana prima di testa contro il Porto Sant’Elpidio, domenica di piede. L’Osimana ha difeso poi il minimo vantaggio, rischiando pure con la traversa colpita nella ripresa dalla squadra di Fenucci, mai doma, oltre a una bella parata di Canullo. Vince anche la Jesina, ma di misura e in casa contro un Fabriano Cerreto che ha venduto cara la pelle. Anche al Carotti decide uno degli ultimi arrivati, Giovannini. Quanti rimpianti per il Marina e Fabriano Cerreto, rispettivamente penultima e terz’ultima, che vedono ora le rivali allontanarsi restando sempre più invischiate in zona playout. Alla ricerca quanto prima della stoccata vincente, in un anno che sembra stregato. Ma è passata solo la seconda giornata del girone di ritorno. C’è tempo per recuperare anche se per il Marina il prossimo avversario è quell’Atletico Ascoli che guarda tutti dall’alto e da affrontare per giunta in trasferta. Un punto lo prende ancora il Castelfidardo, quart’ultimo, che non riesce a vincere da fine novembre.

Per la seconda domenica consecutiva pareggia contro una big: sette giorni prima sul campo dell’Atletico Azzurra Colli, domenica invece in quel Mancini dove i biancoverdi fermano la marcia vincente del Montefano, vice capolista dell’Eccellenza. Un Castelfidardo che - seppur ridotto ai minimi termini (mister Giuliodori ha potuto contare solo su quindici giocatori) - lotta, mette cuore e carattere in attesa di recuperare gli squalificati e infortunati (domenica erano fuori Crescenzi, Braconi, Bandanera e De Min) e di inserire nel gruppo almeno un paio di rinforzi che dovrebbero interessare il reparto avanzato. Dove i biancoverdi faticano e non poco: 13 reti realizzate al pari del Marina. Peggio ha fatto solo il Porto Sant’Elpidio, ultimo, 8 gol.