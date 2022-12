E’ festa per la Giovane Ancona

E’ festa di Natale in casa Ancona. Una tradizione che si rispetta e si rinnova. Tutti gli anni. La Giovane Ancona ha festeggiato il Natale con i ragazzi e le loro famiglie, ma anche con il Vescovo Spina e Babbo Natale che scendono in campo per la Giovane Ancona. Il Presidente Franzoni, la Vice Belvederesi e tutto lo staff hanno accolto mamme, papà, nonne e nonni che anche quest’anno si sono ritrovati a centrocampo per gli auguri.

"Doni e dolciumi all’Aspio con le famiglie e lo staff biancorosso" - fanno sapere dalla società anconetana - Un pomeriggio di festa per la società del presidente Diego Franzoni.

Protagonista al centro del campo Mons. Angelo Spina, Arcivescovo di Ancona Osimo, che ha ricordato il vero valore delle festività, come momento di incontro con gli affetti, le amicizie, alla ricerca di pace, generosità e gentilezza, ma anche di tanta speranza.

Spina ha colto l’occasione per donare ai ragazzi e alle famiglie un suo libretto "Un Padre Nostro in 5 minuti o 5 Padre Nostro in un minuto?".

Poi è arrivato Babbo Natale che ha donato ai baby calciatori carezze, sorrisi e dolci a volontà. E’ stata anche l’occasione per organizzare una raccolta fondi che la società dorica, rappresentata dalla vice presidente Lorella Belvederesi, dal responsabile del settore Tecnico Santini e dal fondatore Michele Maccione, ha voluto dedicare alla Caritas Diocesana di Ancona Osimo, che proprio in questi giorni ha aperto una nuova mensa dedicata ai più poveri della città.

Michele Carletti