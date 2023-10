E i tifosi si scatenano sui social: "Finalmente"

Quasi come fosse una liberazione: l’esonero di Marco Donadel dalla panchina dell’Ancona è stato salutato con soddisfazione via social dalla maggior parte della tifoseria dorica, che invocava un cambio di rotta già da un po’ di tempo. Che il feeling tra il tecnico di Conegliano Veneto e i supporters biancorossi non fosse mai scattato, è cosa appurata: a cominciare da quel gesto dell’allenatore mal interpretato dalla Curva Nord dopo la disfatta a Recanati nell’ultima giornata di campionato lo scorso aprile, che provocò non poche polemiche. Ma se sembrava esserci stata una momentanea riconciliazione in seguito ai buoni play-off disputati (la maggior parte dei tifosi fu favorevole a una sua riconferma), nelle ultime settimane il vento era decisamente cambiato: dagli elogi delle prime tre partite, si è passati in fretta alle critiche in seguito ai deludenti risultati. Qualcosa è cominciato a incrinarsi dopo l’inaspettata sconfitta casalinga contro la Juventus Next Gen, che fino a quel momento aveva raccolto zero punti, proseguendo poi con il pareggio con la Vis Pesaro e il ko di Carrara. La pazienza era già finita da un pezzo, bastava ascoltare l’insofferenza del tifo moderato presente in tribuna. E sui social, dopo l’ufficialità dell’esonero, i tifosi si sono subito scatenati. I commenti: "Non mi è mai piaciuto, poco attaccato ai nostri colori"; "se non avesse fatto lo spocchioso nell’intervista post gara a Carrara, avrebbe avuto un’altra chance"; "questa notizia vale come un goal"; "il più grande errore di questa società è stato confermare Donadel". "A prescindere dal sostituto, questa è un’ottima notizia". Quel sostituto che risponde al nome di Gianluca Colavitto, che al momento del suo esonero, lo scorso aprile, era stato salutato in maniera più o meno analoga, ma intanto sono già in molti ad avergli augurato di provare a invertire la rotta il prima possibile, pur con una squadra totalmente rivoluzionata. Ora gli si presenta l’occasione di far ricredere tutti coloro che, in maniera troppo precipitosa, avevano esultato alla notizia dell’esonero: non possiamo fare altro che augurargli buona fortuna, perché una persona della sua caratura umana e professionale merita sicuramente l’altra chance.

Gianmarco Minossi