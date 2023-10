È il festival dei pareggi. Vince solo Chiesanuova

Festival del pareggio in Eccellenza nell’ottava giornata. Escono ben sette ics. L’unica vittoria è della squadra più in forma in questo momento del torneo, quel Chiesanuova dell’ex Osimana Mobili che si prende la quarta vittoria consecutiva (2-0 al Montefano) salendo al terzo posto in classifica a quattro punti dalla vetta. Le nostre pareggiano, come l’altra domenica. Finisce 1-1 tra Jesina e Castelfidardo con i gol che arrivano nel finale. Scappano in vantaggio i leoncelli con Capomaggio, ma quasi ai titoli di coda arriva il pari di Guella per una finale scoppiettante. "Era quasi il 91’ ed eravamo in vantaggio, ci avevamo fatto di nuovo la bocca, ma il pareggio penso che sia giusto, perché il Castelfidardo è una squadra forte – le parole di mister Strappini –. L’importante sarà continuare su questa strada. Quello contro il Castelfidardo è stato un punto importante, ma dovremo fare un altro passettino per migliorare negli ultimi 30 metri. Sono contento che giocheremo domenica di nuovo in casa". Al Carotti arriverà il Monturano e i leoncelli vorranno riprendere il discorso con la vittoria. Un altro pari per il Castelfidardo stavolta in extremis. "Se avessimo perso, sarebbe stata una beffa clamorosa – le parole di mister Giuliodori –. Nella ripresa abbiamo creato molto, poi nella rimessa laterale che ha portato al loro gol non abbiamo portato la giusta pressione". Equilibrio anche a Osimo, dove non si è segnato con l’Osimana che continua a faticare sotto porta. Per la quarta giornata di fila i giallorossi non vanno in gol con un loro giocatore (con il Montegranaro era arrivata un’autorete di Kukic). Il cambio di panchina con l’avvento della coppia Aliberti-Labriola dopo le dimissioni di Senigagliesi porta un miglioramento nel gioco sfruttando maggiormente le fasce, con il duo Triana-Bugaro, ma restano i problemi in fase offensiva, ma anche di costruzione, al pari di una condizione fisica approssimativa. Anche se la Sangiustese Vp "ha una rosa per lottare ai vertici – commenta mister Aliberti particolarmente emozionato per l’esordio da primo allenatore –. Quest’anno il livello si è alzato molto, potremo definire questa Eccellenza come una D2, non ci sono squadre materasso. In ogni squadra ci sono giocatori di livello e l’attuale classifica bisogna prenderla con le pinze". Intanto in casa Osimana c’è poco tempo per pensare. Domani si tornerà in campo per la Coppa Italia, con l’andata delle semifinali. I giallorossi, a Gallo di Petriano (ore 14.30), sfideranno il K Sport Montecchio Gallo. Intanto domenica si è rivisto al Diana l’ex portiere Mauro Chiodini, che dovrebbe ricoprire il ruolo di direttore sportivo dei "senzatesta".

Michele Carletti