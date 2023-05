E in città scoppia la festa azzurra

Un boato e il triplo fischio finale in diretta tv: tanto è bastato per far scoppiare la festa, ad Ancona. Le vie del centro, nella notte scorsa, quella a cavallo tra il 4 e il 5 maggio, sono state prese d’assalto dai tifosi napoletani, dopo la vittoria dello scudetto. Il Napoli campione d’Italia nel segno di Maradona, dopo 33 anni di speranza: "Oggi finalmente mi sento ancora più napoletano che italiano" - commenta Mattia. Con lui, il signor Ciro, che vive nel capoluogo da anni: "Siamo usciti con le bandiere e ora stiamo andando al Monumento". Il Monumento ai Caduti, al Passetto, così come piazza IV Novembre e corso Amendola era un tripudio di clacson impazziti, cori urlanti, striscioni sui balconi e alle finestre delle case. In strada, si suonava all’impazzata: chi in sella al proprio scooter, chi in piedi sul motorino, chi – invece – più al sicuro, a bordo della propria autovettura. Caroselli di auto per corso Amendola, largo XXIV Maggio, corso Stamira e via San Martino, senza dimenticare via Martiri della Resistenza. Insieme ai napoletani i tifosi della curva Nord Ancona, gemellati con i partenopei.

Nicolò Moricci