È l’ora dei playoff

Si è conclusa la regular season della C Gold maschile di basket. Definita la classifica, con pochissime sorprese e molte conferme, è già tutto pronto per la fase eliminatoria. Civitanova soffre in casa contro Pisaurum, ma porta a casa i due punti che la certificano prima in classifica. Osimo vince la quattordicesima di fila (imbattuta in tutto il girone di ritorno), superando Jesi a domicilio e confermando di essere la squadra più in forma di questo girone. Importante la vittoria di Bramante contro Assisi, che consente ai pesaresi di blindare la terza piazza. Portorecanati sbanca il palas di Todi e chiude quarta. Val Di Ceppo perde il derby di Foligno, ma è comunque quinta, mentre i folignati, decimi, evitano l’accoppiamento con la Robur Osimo. L’altra pesarese, Pisaurum, chiude al sesto posto, importante per avere il fattore campo ai play off, ma se la vedrà con una Sutor che, se recupererà gli infortunati, sarà molto ostica da affrontare. Rodriguez Suppi, argentino della Robur Osimo, è il top scorer per media punti, con 19,4 a referto ogni 40 minuti. Il migliore per punti totali segnati è l’ala Gamazo, di Portorecanati. La seconda fase inizierà fra una settimana e si giocherà al meglio delle tre gare, con il fattore campo a favore della miglior classificata. Bramante-Foligno, Portorecanati-Todi, Pisaurum-Sutor si disputeranno sabato 15 aprile. Domenica 16 scenderanno in campo Civitanova-Jesi, Osimo-Porto San’Elpidio e Val Di Ceppo-Montemarciano, tutte in pomeridiana. Il retour match si disputerà fra mercoledi 19 e giovedì 20, a campi invertiti. L’eventuale bella nel week end successivo. La scorsa domenica, dopo il match contro la Sutor, Leonardo Castracani si è dimesso, per motivi personali, dalla guida del basket Montemarciano.Marcello Morichi