È Luca Monaldi il nuovo allenatore del Villa Musone

È stato un lunedì amaro per i tecnici marchigiani a livello professionistico, vedi i sollevamenti dall’incarico dell’allenatore loretano Davide Possanzini dalla panchina del Brescia dopo appena un paio di settimane dal suo arrivo e quello di mister Paci su quella della Pro Vercelli, ma un cambiamento si è verificato anche su un panchina della nostra Prima Categoria. Novità nel Villa Musone (girone B) che dopo la sconfitta di sabato sul campo della Real Cameranese (1-0) ha deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della prima squadra, Gentin Agushi, "a seguito degli ultimi risultati" si legge nel comunicato della società. La dirigenza gialloblu non ha perso tempo affidando la panchina a Luca Monaldi (nella foto), classe 1974, allenatore di Porto Recanati, confermando il resto dello staff tecnico. Il Villa Musone – terz’ultimo con 19 punti e in piena zona playout – è reduce da un punto nelle ultime quattro partite di campionato (in casa contro la Labor), mentre l’ultima vittoria risale alla prima giornata del girone di ritorno (in casa contro lo Staffolo). Nel prossimo turno il Villa è atteso da un turno casalingo contro una big del girone come il Sassoferrato Genga, terzo.