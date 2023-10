E l’under 17 dorica cala il poker contro Arezzo

Procede alla grande il campionato dell’under 17 dorica. Al Sorrentino di Collemarino la squadra di mister Bilò ha liquidato anche l’Arezzo che fino a quel momento non aveva mai perso in campionato. I piccoli dorici vincono 4-2. Protagonista della partita la punta Abagnale: tripletta. Di Magini l’altra marcatura. Le notizie positive sono arrivate pure dall’under 14. La formazione di Calvigioni ha vinto contro l’Ascoli (4-2). Ha riposato l’under 16, mentre ha perso a pochi minuti dal termine la under 15. Ancona under 17: Ruzzi; Cilla (15’ st Parioli), Carlini, Schiavoni (46’ st Latini), Galeotti, Bassi (46’ st Altieri), Magini (40’ st Fazzano), Mancini, Garavalli (10’ st Montagna), Pepa (40’ st Vlaicu), Abagnale. A disp. Gubinelli, Tranquilli, Pierangeli, Latini. All. Bilò