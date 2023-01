E morto l’ex tecnico Diego Giannattasio

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Diego Giannattasio, teramano, ex calciatore e allenatore, alla guida della Primavera dorica negli anni di Pieroni. Lo piangono e lo ricordano da ieri numerose società: Brindisi, Perugia, Matera, Lecce e altre. Aveva cominciato a giocare nel Matera e aveva appeso gli scarpini al chiodo dopo una carriera fatta di 122 presenze e 6 reti in serie B, per passare al ruolo di allenatore. Era stato anche secondo dell’Ascoli in serie A nella stagione 1986-87. Dopo aver mostrato ottime cose con le giovanili al Perugia, dal 2000 al 2003 aveva allenato la Primavera dell’Ancona. Per conto della Federcalcio era stato osservatore ufficiale per le nazionali giovanili.