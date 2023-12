E’ sfida al vertice tra Portuali e Biagio

Tutte in campo oggi le ‘nostre’ formazioni in Promozione. E la partita di maggior spessore non può che essere quella che si gioca al Giuliani di Torrette: Portuali-Biagio. La prima della classe che sfida i rossoblu, comunque sul podio, terzi, distanti dalla vetta quattro punti. I gol e le emozioni non dovrebbero mancare visto che si troveranno di fronte due dei migliori attacchi del girone.

Chi potrebbero avvantaggiarsi dello scontro diretto potrebbero essere il S. Orso - che comunque non ha una partita facile contro la Castelfrettese che nell’ultimo turno ha fermato i Portuali - e il Fabriano Cerreto comunque chiamato a una trasferta impegnativa a Fermignano. Scontro interessante anche quello tra Barbara Monserra e Moie Vallesina divise da soli due punti.

Il Marina torna a giocare in casa, ospitando l’Atletico MondolfoMarotta, alla ricerca del terzo risultato utile di fila, ma soprattutto della vittoria. Quel successo che ha conquistato domenica un Osimo Stazione corsaro sul campo del Valfoglia e che oggi attende la Pergolese cercando di invertire la rotta casalinga: nelle ultime due uscite due sconfitte.

Tre punti che profumano di salvezza visto che le due squadre sono distanti appena una lunghezza stazionando nella zona destra della classifica.

Nel girone C la Vigor Castelfidardo vuol tenersi stretta la vetta raggiunta nell’ultimo turno: i fidardensi ospiteranno un Corridonia che insegue con soli due punti di ritardo in un raggruppamento dove regna tanto equilibrio.

Promozione, 13esima giornata (ore 14:30). Girone A, oggi: Barbara Monserra-Moie Vallesina, Fermignanese-Fabriano Cerreto, Marina-Atletico MondolfoMarotta, Osimo Stazione-Pergolese, Portuali-Biagio Nazzaro, S.Orso-Castelfrettese, Villa S.Martino-Vismara. Domani: Gabicce Gradara-Valfoglia.

Classifica: Portuali Ancona 24; S.Orso 21; Biagio Nazzaro e Fabriano Cerreto 20; Moie Vallesina 19; Barbara Monserra, Marina, Fermignanese e Valfoglia 17; Pergolese 15; Castelfrettese e Osimo Stazione 14; Atletico MondolfoMarotta 12; Gabicce Gradara 11; Vismara 9; Villa S.Martino 8.

Girone B. Oggi: Vigor Castelfidardo-Corridonia, A.Treia-Monticelli, E.Cascinare-Appignanese, Matelica-Casette Verdini, P.S.Elpidio-Cluentina, Palmense-A.Centobuchi, Rapagnano-Trodica. Domani: Potenza Picena-Sangiorgese M.rubbianese.

Classifica: Vigor Castelfidardo, Trodica e Matelica 22; Elpidiense Cascinare e Corridonia 20; Atletico Centobuchi, Cluentina e Monticelli 17; Sangiorgese M. e Porto S.Elpidio 16; Casette Verdini e Palmense 14; Aurora Treia e Appignanese 12: Potenza Picena 9; Rapagnano 8.