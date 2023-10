"E' un girone molto competitivo: Castelleone di Suasa parte bene"

Due partite e due vittorie per la Castelleonese che comanda a punteggio pieno il girone B di Prima Categoria. Nella prima giornata la formazione biancoazzurra ha superato in casa il Montemarciano. Nella seconda ha rifilato un poker di gol al neopromosso Pietralacroce, in una partita dominata per i primi ottanta minuti prima di subire due reti nel finale, ma ininfluenti per il risultato finale. "Abbiamo iniziato bene, con due vittorie in due partite, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra - le parole del ds della Castelleonese, Daniele Badiali -. Ci aspetta una lunga lotta, perché è un girone competitivo e il nostro obiettivo in primis è quello della salvezza. Per il momento siamo sulla giusta strada per fare bene". Sei punti sono stati messi in cassaforte dalla squadra allenata da Alessio Fiori realizzando in due uscite sei gol e subendone tre. "La partita di sabato sul campo del Pietralacroce è stata un’ottima prestazione da parte nostra. Fino a una decina di minuti dalla fine eravamo in vantaggio di quattro gol subendo poi due reti nel finale". Una Castelleonese che per ora guarda tutti dall’alto anche se il cammino è lungo e le squadre che ambiscono al podio del girone non mancano. "Come favorite vedo in primis Filottranese e Sassoferrato Genga che saranno le squadre da battere. Ma ci sono anche altre formazioni come Castelbellino e Borgo Minonna. Di sicuro sarà un lungo campionato e noi dovremo continuare con questa determinazione. La nostra è una squadra giovane rispetto al passato e quindi con un po’ meno d’esperienza, ma possiamo fare molto bene e dire la nostra".

In attesa domani la Castelleonese di capitan Spadoni tornerà a giocare in casa ospitando al comunale Santa Lucia (ore 15:30) una Sampaolese che almeno stando alle prime due giornate sembra non conoscere mezze misure, con una vittoria in trasferta (sul campo del Borgo Minonna) e una sconfitta casalinga (contro il Castelbellino). "Sarà un’altra partita difficile, come lo saranno tutte in un girone tosto. La Sampaolese è una squadra fisica e pericolosa sia in casa che in trasferta. Non ci aspetta di sicuro una partita semplice, ma dovremo entrare in campo con la giusta concentrazione". Per cercare di centrare il tris vincente di fila.