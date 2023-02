"E’ un grande gruppo, i tifosi l’arma in più"

Federico Melchiorri è l’assoluto protagonista della giornata dell’Ancona a Montevarchi. Dopo l’espulsione di Mezzoni e il pari del Montevarchi, la partita sembrava aver preso una brutta piega. Allora ci ha pensato lui, presentato venerdì scorso, a sfoderare un gol d’altra categoria, il secondo centro con la maglia dell’Ancona nel giro di tre giorni, un sinistro all’incrocio con cui ha assegnato i tre punti alla squadra di Colavitto e dato un grande momento di gioia a tutta la tifoseria, non solo ma soprattutto quella presente in Toscana, con cui è andato a festeggiare a fine match. "Dopo che abbiamo subito per la seconda volta un gol nel finale, al termine di una partita che però abbiamo gestito bene, abbiamo tirato fuori il fuoco per riprendere la gara e non perdere altri due punti". Umile come sempre, Melchiorri, che il fuoco lo ha tirato fuori dal cilindro praticamente da solo, come un coniglio, sparato sotto l’incrocio dove Giusti non ha provato neanche ad arrivare: "Sicuramente la squadra che abbiamo affrontato non merita l’ultimo posto in classifica, ci ha dato molto filo da torcere, con l’intensità e la voglia di fare risultato, e anche per questo siamo molto felici di aver portato a casa i tre punti. Sono arrivato da poco, ma vedo una squadra di grande carattere, molto decisa, convinta dei propri mezzi, che gioca senza paura, con molta personalità. Sono convinto di essere arrivato in un grande gruppo. Mi sto trovando molto bene, mi piace la squadra, la società, non riesco ancora a trovare fattori negativi, sono davvero felice di questo ambiente". Quindi Federico Melchiorri conclude la sua analisi della partita decisa dalla sua mezz’ora con belle parole per la tifoseria: "Una spinta fondamentale e affezionata che segue la squadra anche in trasferta ci dà davvero qualcosa in più, sono molto felice di aver segnato davanti a loro e di aver festeggiato con loro. Può capitare nel calcio che una partita che sembra sia avviata sui binari giusti poi cambi perché prendi un gol. Ma noi abbiamo continuato a giocare e nonostante l’uomo in meno abbiamo reagito". Marco Noviello, secondo di Colavitto, analizza la vittoria: "Sapevamo di giocare contro una buona squadra, il Montevarchi occupa una classifica non veritiera e nel girone di ritorno le partite sono tutte complicate. Siamo abituati a rispettare tutti e sapevamo che il Montevarchi ha un buon organico. Abbiamo ritenuto giusto fare un po’ di turnover per dare spazio a tutti, e poi ci sono diverse partite ravvicinate. Basso ha fatto pochi allenamenti con noi ma sembra che abbia già capito cosa vuole il mister da lui. Mezzoni ha commesso un’ingenuità, ma quella di Mondonico non lo è: l’arbitro ha detto di aver ammonito uno a caso della panchina".

Giuseppe Poli