"E’ un privilegio giocare per la mia città"

Una conferma tira l’altra: Matteo Baldini rimane alla Vigor.

Una notizia che i tifosi attendevano, sognavano e finalmente è realtà. Un altro fondamentale tassello del centrocampo di Clementi ha deciso di prolungare la sua avventura nella Spiaggia di Velluto.

"Il forte centrocampista vestirà ancora la maglia rossoblu, nonostante avance importanti, nonostante delle sirene prestigiose - fa sapere il club attraverso una nota -. Un abbraccio a Matteo che ha scelto di rimanere alla Vigor Senigallia per provare a scrivere nuove bellissime pagine di storia".

Effettivamente alcune società di C (Fermana e Vis Pesaro) avevano sondato il terreno nella speranza di accaparrarsi il tenace centrocampista di Senigallia. Il corteggiamento non ha avuto un lieto fine e Baldini ha deciso di sposare l’ambizioso progetto della Vigor.

"Sono state settimane molto intense, nelle quali ho riflettuto a lungo - dice Baldini -. Ho pensato più e più volte alla scelta migliore per la mia carriera, alla fine sono giunto alla conclusione che questa società, questo contesto e questo progetto sono il meglio per il mio futuro. Poter sognare in grande, migliorare e provare a raggiungere nuovi meravigliosi traguardi… Sono i desideri di ogni sportivo, poterlo fare indossando la maglia della squadra della propria città è un grande privilegio".

Matteo è convinto della sua scelta, si è guardato intorno, ha valutato, alla fine però ha scelto la sua Vigor. Probabilmente anche l’affetto dei tifosi ha giocato un ruolo importante.

"Il popolo vigorino ci segue con affetto da anni, sono certo che continuerà a farlo anche in futuro - rimarca il centrocampista di Senigallia -. In queste ore sono stato travolto dall’entusiasmo a seguito della mia conferma, un altro splendido attestato di fiducia che mi ha toccato profondamente. Tutta questa passione deve essere celebrata con prestazioni all’altezza".

Il rinnovo di Baldini è una vera e propria svolta per il centrocampo rossoblu. Una conferma che va ad aggiungersi a quelle di Gambini e Mancini senza dimenticare l’arrivo di Capezzani dal Fano. Ora si attendono altre conferme ed ulteriori novità negli altri reparti. Il portiere Edoardo Roberto è richiestissimo anche tra i professionisti, molto apprezzato anche il difensore Magi Galluzzi, reduce da una stagione sontuosa. Nelle prossime ore verranno svelate altre carte, intanto sembra certa la partenza del centravanti calabrese Matteo Perri.

Nicolò Scocchera