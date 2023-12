"E’ una sconfitta che ci dà fastidio". Colavitto boccia il primo tempo

Gianluca Colavitto analizza serenamente la sconfitta nel dopopartita con il Pontedera: meglio la ripresa del primo tempo dei biancorossi, nonostante l’Ancona non sia mai riuscita a impegnare il portiere avversario. Adesso però la squadra deve focalizzarsi subito sul match di domenica prossima a Vercelli contro il Sestri: "L’inizio della partita non mi è dispiaciuto – attacca il tecnico di Pozzuoli –, nel primo tempo loro hanno avuto il pallino della partita e nell’unica sortita in avanti ci hanno punito. Avevamo preparato la gara in questo modo, siamo un po’ mancati a livello di qualità nelle giocate quando avevamo la palla, ma nel primo tempo. Perché poi abbiamo profuso tanto nella ripresa, abbiamo creato qualcosa, abbiamo tenuto la palla, ma sono partite che si possono anche indirizzare in questo modo. Ci sono anche gli avversari, però".

Colavitto prosegue la sua analisi sulla sconfitta: "Tatticamente abbiamo giocato una fase di non possesso importante, quando invece avevamo l’opportunità di fare qualcosa siamo mancati nella gestione della palla nelle ripartenze. Nella ripresa mi sono piaciuti, ma logicamente ci sono anche gli avversari non sempre si possono ribaltare le partite. Analizzeremo nel migliore dei modi questa sconfitta".

L’Ancona è mancata soprattutto nelle conclusioni verso la porta avversaria: "Eppure siamo partiti bene, al di là del fatto che il loro portiere non abbia effettuato parate. Analizzeremo dove siamo mancati, nel primo tempo abbiamo assorbito i loro cambi gioco e in situazione di riconquista della palla siamo mancati. Ci sta la giornata meno propositiva da parte nostra. Ma nella ripresa ho visto la partita che dovevamo fare, cercando di mettere tutto il potenziale offensivo che avevamo, ma non siamo riusciti a concretizzare, il Pontedera si è abbassato, dovremmo essere sempre quelli del secondo tempo, siamo stati dominanti nelle seconde palle, nel gestire il pallone, ma non è bastato. Una sconfitta che ci dà fastidio, come tutte le sconfitte. Complimenti agli avversari".

Sulla partita di Cioffi aggiunge: "Sono contento della sua prova, non mettiamogli troppa pressione, è un giocatore giovane". Sull’infortunio di Perucchini, Colavitto conclude: "Nonostante il riacutizzarsi di un problema muscolare ha retto fino alla fine e ha fatto anche una parata nel finale, ma lo sappiamo che la sua è una situazione da gestire".

Giuseppe Poli