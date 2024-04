Easter Volley made in Usa. Al Minnesota l’under 18

Quasi tremila presenti nella 30^ edizione dell’Easter Volley. Obiettivo centrato per il torneo internazionale di pallavolo femminile giovanile creato da Claudio Principi. Che quest’anno ha parlato straniero in due categorie. Nella categoria delle più grandi, l’under 18, il trofeo lo conquistano le statunitensi delle Northern Lights dal Minnesota che tornano nell’albo d’oro dopo qualche anno con la finale giocata al Palarossini Estra-Prometeo di Ancona. In under 16 nella finale tra la selezione di Zagabria e Vicenza hanno la meglio le ragazze croate. Sul podio Club Imola che ha battuto Gada Pescara. Castel Jesi è terza nell’under 14 trofeo Massimo Governatori consegnato da Gianfranco Governatori (fratello di Massimo scomparso recentemente) al Pescara che vince il derby abruzzese contro Vasto. In under13 (trofeo Marco Vive) terza la Teen Volley Rapagnano, secondo Npv Vizzolo dietro alle altoatesine di Neumarkt, prime. Premi per tutte le 124 squadre (protagoniste in 27 impianti di 13 comuni, in un torneo che ha visto anche 12 arbitri della Fipav Lazio oltre ai marchigiani) , ma anche alle migliori giocatrici di ciascuna categoria: in under13 "trofeo Marco Vive" Susanna Locatelli e Camilla Costa della New Volley Vizzolo, Safira Caputo della Neumarkt. In under 14 femminile "trofeo Massimo Governatori" le migliori sono state Raissa Da Silva di Pescara, Martina Balabene del Fossombrone, Francesca Celenza del Vasto Volley. Miglior libero, premio speciale dell’Ordine Avvocati di Ancona consegnato dal Presidente Avv. Gianni Marsaca, è Gioia Lezzi di Pescara. In under 16 le migliori giocatrici sono Nina Srhoy di Zagabria, Rossella Coradin del Vicenza Volley, Franka Golemac di Zagabria e il libero Miha Mihajevic di Zagabria. In under 18 le migliori sono Ella Gunderson delle Northern Lights, Francesca Caramaschi di Vizzolo, Darija Wieczerek della formazione polacca di Wroclaw. Il miglior libero è la statunitense Kyle Beckering. Ospiti di d’onore il coach di Marotta Davide Mazzanti al quale è andato il premio "Lo sport nel cuore" consegnato da Franco Brasili, fratello di Flavio e all’arbitro internazionale di Falconara Michele Brunelli premiato da Zorica Bjielic, Presidente degli arbitri Cev e da Dino Latini Presidente del Consiglio Regionale delle Marche. Volley, turismo, solidarietà con i 40 anni di Ambalt.