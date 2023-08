Eccellenza e Promozione Ecco la Coppa Italia dilettanti

Si comincia ad assaporare il gusto delle partite che contano, anche se solo sulla carta. Ieri sono stati pubblicati dal Comitato Regionale Marche i calendari della 57esima edizione della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza e Promozione dove saranno al via rispettivamente tre e nove formazioni della provincia di Ancona. Si comincerà nel primo fine settimana di settembre (nei giorni 2 e 3). Previste sempre gare di andata e ritorno. Nella Coppa di Eccellenza subito derby sentiti. Come quello tra Castelfidardo e Osimana, un déjà vu in Coppa visto che anche l’anno passato le due squadre si affrontarono nella rassegna pre-campionato. Che sorrise al Castelfidardo che espugnò il Diana nella partita di andata, mentre nel ritorno al Mancini finì in parità. In campionato fu tutt’altra musica con i fidardensi che conquistarono la salvezza diretta solo all’ultima giornata, mentre i giallorossi rimasero in corsa fino all’ultimo turno per un posto playoff. Quest’anno in Coppa si invertiranno i campi. Si inizierà in casa del Castelfidardo (si giocherà a Porto Recanati visti i lavori al Mancini di rifacimento del manto in sintetico), con l’andata in programma domenica 3 settembre. La partita di ritorno invece si giocherà, come nel 2022, infrasettimanale: mercoledì 20 settembre al Diana. La Jesina di Simone Strappini salirà invece a Montecchio. Per i leoncelli subito un esame tosto. Sempre in Eccellenza da non dimenticare il ritorno del derby alquanto sentito tra Civitanovese e Maceratese.

Coppa Eccellenza. Il programma delle gare di andata degli ottavi di finale: 3 settembre (ore 15.30) Urbania-Urbino, K Sport Montecchio Gallo-Jesina, Castelfidardo-Osimana (a Porto Recanati), Montefano-Chiesanuova, Civitanovese-Maceratese, Tolentino-Sangiustese, Montegranaro-Monturano, Montegiorgio-Atletico Azzurra Colli. Gare di ritorno fissate per mercoledì 20 settembre sempre alle ore 15.30. I quarti di finale si giocheranno il 4 e il 18 ottobre, le semifinali il 1 e il 15 novembre, la finale il 21 dicembre.

Coppa Promozione. Il programma delle squadre anconetane delle gare di andata dei sedicesimi di finale: 2 settembre (ore 16.30) Barbara Monserra-Marina, Moie Vallesina-Fabriano Cerreto, Osimo Stazione-Portuali, Appignanese-Vigor Castelfidardo. 3 settembre (ore 15.30) Castelfrettese-Biagio Nazzaro Chiaravalle. Le partite di ritorno si giocheranno il 20 settembre. Gli ottavi di finale saranno in programma il 18 ottobre e il 1 novembre, i quarti il 15 novembre e il 6 dicembre, le semifinali il 28 febbraio e il 13 marzo, mentre la finale il 27 marzo.