Eccellenza e Promozione: presentati i nuovi gironi

Tre squadre della provincia di Ancona in Eccellenza, nove in Promozione. Ufficiali, da ieri, i gironi dei due tornei. In Promozione la novità riguarda la Vigor Castelfidardo inserita nel girone B, Monturano ripescato in Eccellenza al posto dell’Atletico Gallo che ha formato un’unica società con il K-Sport Montecchio, mentre in Promozione è tornato il Villa San Martino che ha fatto così traslocare la Vigor Castelfidardo nel B. La Falconarese sarà ripescata in Prima Categoria. Di seguito i gironi ufficiali. Eccellenza: Atletico Azzurra Colli, Castelfidardo, Chiesanuova, Civitanovese, Jesina, K-Sport Montecchio, Maceratese, Montegranaro, Montefano, Montegiorgio, Monturano, Osimana, Sangiustese VP, Tolentino, Urbania e Urbino. promozione girone A: Atletico Mondolfo Marotta, Barbara Monserra, Biagio Nazzaro, Castelfrettese, Fabriano Cerreto, Fermignanese, Gabicce Gradara, Marina, Moie Vallesina, Osimo Stazione, Pergolese, Portuali Ancona, Sant’Orso, Valfoglia, Villa San Martino e Vismara. promozione girone B: Appignanese, Atletico Centobuchi, Aurora Treia, Casette Verdini, Cluentina, Corridonia, Elpidiense Cascinare, Matelica, Monticelli, Palmense, Porto Sant’Elpidio, Potenza Picena, Rapagnano, Sangiorgese Monterubbianese, Trodica e Vigor Castelfidardo. Memorial lanari-bellezza. E’ la Fiorentina la prima finalista del memorial Lanari-Bellezza riservato alle squadre Primavera. I viola volano all’ultimo atto grazie alla vittoria di ieri per 3-0 contro la Lazio. La finalissima si giocherà domani alle ore 17 al Diana di Osimo.