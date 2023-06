Eccellenza, Fermani resta all’Osimana Mingiano invece si prepara per i saluti

Adesso è ufficiale. Resterà all’Osimana (Eccellenza) anche il difensore Riccardo Fermani. Una pedina importante l’anno passato e che sarà utile anche per la stagione che verrà visto che l’esterno classe 2003 nonostante la giovane età si è imposto per personalità e prestazioni alla sua prima esperienza nel campionato d’Eccellenza. Un altro tassello importante in difesa quindi per mister Stefano Senigagliesi che potrà contare sul talento del giovane e veloce Fermani. Ai saluti invece Marco Mingiano. "In ognuno di noi rimarrà impresso nella mente il goal realizzato in rovesciata contro l’Urbino in un momento cruciale della stagione. Grazie Marco per l’impegno profuso a favore della nostra causa e ti auguriamo buona fortuna per il futuro" le parole spese dai dirigenti giallorossi per l’attaccante pugliese. A proposito di attacco in settimana l’Osimana ha piazzato il colpo con l’arrivo del bomber dell’Eccellenza passata Gabriele Tittarelli. Un occhio alla prima squadra, ma anche al giovanile con la società senza testa impegnata nel Memorial Bellezza per Esordienti e Pulcini al Santilli, ma anche nel camp estivo di scena al Diana.