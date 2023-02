Eccellenza, Jesina e giallorossi a caccia del riscatto dopo la beffa Il Castelfidardo cerca punti pesanti

Voglia di riprendersi i tre punti nella Jesina e nell’Osimana dopo aver sfiorato entrambe la vittoria nell’ultima giornata. Beffate proprio negli ultimi secondi rispettivamente da Valdichienti Ponte e Atletico Ascoli. Jesina e Osimana vorranno sfruttare domani il turno casalingo per riprendere il discorso con il successo: di fronte due avversarie invischiate in piena zona playout. Al Carotti arriva il Chiesanuova. Sarà sfida tra i bomber del campionato visto che sia Tittarelli, al rientro dalla squalifica, del Chiesanuova che Iori (Jesina) guidano la classifica cannonieri dell’Eccellenza, con 11 reti, al pari di Minnozzi (Atletico Ascoli). Uno stadio che sembra portare fortuna al Chiesanuova che a giugno proprio al Carotti conquistò l’Eccellenza contro i Portuali nella finalissima playoff. Spareggi promozione che occupano i pensieri anche dell’Osimana che però dovrà tornare a vincere. L’ultimo successo risale a metà gennaio, sul campo del Marina, poi solo quattro punti nelle ultime cinque partite. Di fronte ai senza testa un Fabriano Cerreto reduce anch’esso da un pareggio, senza reti e casalingo contro la Sangiustese, e che ha timbrato l’ultima vittoria proprio come i giallorossi sul campo del Marina. Situazione delicata quella dei cartai di Destro, terz’ultimi in classifica e in piena zona playout. Quella zona calda dove cerca uscire il Castelfidardo atteso domani dalla difficile trasferta di Fossombrone dove salirà senza Ristovski squalificato e Braconi infortunato e reduce dall’inatteso scivolone interno contro il Marina. Quest’ultimo, per continuare a sperare, dovrà continuare la serie positiva e magari vincente: al Comunale Le Fornaci scenderà l’Urbino. Eccellenza, ottava giornata di ritorno. Domani (ore 15): Porto Sant’Elpidio-Atletico Azzurra Colli, Atletico Gallo-Atletico Ascoli, Forsempronese-Castelfidardo, Jesina-Chiesanuova, Marina-Urbino, Osimana-Fabriano Cerreto, Maceratese-Montefano, Sangiustese-Valdichienti Ponte. Classifica: Atletico Ascoli 42; Atletico Azzurra Colli 37; Forsempronese e Montefano 36; Jesina 35; Osimana e Atletico Gallo 34; Valdichienti Ponte e Urbino 33; Sangiustese 30; Maceratese 27; Castelfidardo 25; Chiesanuova 24; Fabriano Cerreto 23; Marina 11; Porto Sant’Elpidio 4.