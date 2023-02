Eccellenza, oggi in campo

"Mi dispiace per Gianluca (Fenucci, ndr), abbiamo giocato insieme e mi ha anche allenato sempre a Jesi. Mi ha fatto anche l’in bocca al lupo. A livello personale sono contento della chiamata dei dirigenti del Marina. Speriamo di fare meglio di quello che è stato finora e intendo dalla prima giornata".

Parole di mister Igor Giorgini che in settimana è tornato a guidare di nuovo il Marina dopo l’esonero avvenuto alla sesta giornata. Giorgini prende il posto di Fenucci, sollevato dall’incarico dopo la sconfitta di domenica contro il Fabriano Cerreto, e oggi inizierà di nuovo a guidare dalla panchina il Marina sul campo dell’Azzurra Colli, vice capolista dell’Eccellenza, "una squadra che merita la classifica che ha. Noi speriamo di invertire la rotta. I ragazzi ci credono, si allenano contenti, l’obiettivo sarà quello di centrare lo spareggio salvezza". Serve forse più di un miracolo, ma Giorgini ci crede. Chi sembra aver invertito la rotta potrebbe essere il Fabriano Cerreto che ha preso sei punti in tre giorni, ma che è oggi è atteso dall’esame casalingo contro il Gallo. Chi ha problemi di infermeria è l’Osimana che viaggia sul campo della Sangiustese (si gioca allo stadio La Croce di Montegranaro) visti gli acciacchi che non lasciano in pace i vari Mingiano, Alessandroni, Buonaventura e non solo. E’ derby a Castelfidardo dove è di scena la Jesina. Due squadre in salute e alla ricerca dei tre punti.

Eccellenza, 5^ giornata di ritorno (ore 15). Oggi: Atletico Azzurra Colli-Marina, Atletico Ascoli-Maceratese (ore 14:30), Castelfidardo-Jesina, Fabriano Cerreto-Atletico Gallo, Urbino-Forsempronese, Montefano-Porto Sant’Elpidio, Sangiustese-Osimana (a Montegranaro), Valdichienti Ponte-Chiesanuova. Classifica: Atletico Ascoli 37; Atletico Azzurra Colli 34; Forsempronese e Atletico Gallo 33; Osimana 32; Montefano e Jesina 31; Urbino 29; Valdichienti Ponte 28; Sangiustese 25; Maceratese 22; Chiesanuova e Castelfidardo e Fabriano Cerreto 19; Marina 6; Porto S.Elpidio 4.