Eccellenza, ultimo atto da brividi Lotta a tre per volare in serie D L’Osimana ha la chance playoff

Si chiuderà domani, almeno per la stagione regolare, un’Eccellenza alquanto emozionante e incerta fino all’ultimo. Novanta minuti, ma anche oltre, che serviranno per decidere la prima posizione e di conseguenza chi volerà in D, ma anche per la questione playoff e salvezza. Non ci saranno nostre squadre a lottare per il primo posto: sarà lotta a tre con l’Atletico Ascoli che ha un punto di vantaggio sulla Forsempronese e tre sull’Atletico Gallo. Una minima speranza di entrare nei playoff ce l’ha l’Osimana, di scena nel derby di Jesi, contro i leoncelli che si presenteranno davanti ai giallorossi orfani di molti over, ‘’tagliati’’ anticipatamente dalla società nei giorni scorsi. L’Osimana invece ha un solo risultato davanti, la vittoria, ma dovrà sperare che non finisca in parità il match tra Atletico Azzurra Colli e Montefano, quarta contro quinta in classifica in quanto a queste ultime due basta un punto per centrare il traguardo degli spareggi promozione. In caso di arrivo a pari punti tra Montefano e Osimana, i primi sarebbero favoriti in virtù degli scontri diretti favorevoli. Palpitante anche il derby salvezza che si giocherà al Mancini tra il Castelfidardo e il Fabriano Cerreto, con i primi avanti di sette lunghezze rispetto ai cartai. I padroni di casa in caso di vittoria sarebbero salvi senza passare dai playout per la regola dei dieci punti di distacco condannando così il Fabriano Cerreto alla retrocessione in Promozione. Con qualsiasi altro risultato si dovrà disputare il playout sempre in casa del Castelfidardo vista la migliore classifica alla fine della stagione regolare. Una graduatoria che ha voltato le spalle invece nella scorsa giornata al Marina che ha salutato la categoria (al pari del Porto S.Elpidio) e che oggi cercherà di chiudere la propria avventura in Eccellenza con un risultato positivo, in casa, contro una Maceratese già salva. Il programma. Eccellenza, 15^ e ultima giornata di ritorno. Domani (ore 16:30): Porto Sant’Elpidio-Valdichienti Ponte, Atletico Azzurra Colli-Montefano, Castelfidardo-Fabriano Cerreto, Chiesanuova-Sangiustese, Forsempronese-Atletico Gallo, Jesina-Osimana, Urbino-Atletico Ascoli, Marina-Maceratese.

Classifica: Atletico Ascoli 51; Forsempronese 50; Atletico Gallo 48; Atletico Azzurra Colli 47; Montefano 46; Osimana e Urbino 44; Valdichienti Ponte 41; Jesina 40; Maceratese 38; Sangiustese 37; Chiesanuova 36: Castelfidardo 32; Fabriano Cerreto 25; Marina 21; Porto S.Elpidio 12.