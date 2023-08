Ecco i gironi C e D di ANCONA: marea di derby!

Usciti i giorni di Seconda Categoria, con le anconetane impegnate nei gruppi C e D. Rispetto allo scorso anno infatti le nostre sono soltanto in due gironi: nel 2022-23 invece due portacolori, il Senigallia Calcio e la Polisportiva Trecastelli, erano state inserite nel girone B per il resto tutto pesarese. Un inserimento che aveva portato bene al Senigallia Calcio, primo nella stagione regolare e promosso in Prima e molto meno al Trecastelli, retrocesso in Terza. Trecastelli che, però, è stato ripescato, venendo però nel 2023-24 incasellato nel girone C tutto anconetano. Ecco le 16 al via nel C: Argignano, Aurora Jesi, Avis Arcevia, Corinaldo, Cupramontana, Leonessa Montoro, Le Torri Castelplanio, Monsano, Olimpia Falconara, Ostra, Palombina Vecchia, Rosora Angeli, Serrana, Olimpia Ostra Vetere, Terre del Lacrima, Polisportiva Trecastelli. Tra le grandi novità il Rosora Angeli, neopromosso, e l’Ostra, anch’esso neopromosso e ritornato in una categoria più consona alla sua storia, fatta anche di diverse stagioni in Promozione: recentemente l’Ostra si è fusa con il Misa, altra squadra del Comune che già lo scorso anno partecipava al girone C di Seconda.

Niente derby dunque tra le due ed anzi una unione per essere più forti e magari insidiare la rivale storica Olimpia Ostra Vetere, guidata dal giovanissimo mister Curzi, che però in campo dispone di elementi di grande esperienza in categoria superiore come Paniconi, Rosi, Marini, Rasicci, tutti ex Vigor Senigallia, e soprattutto Simone Cavaliere, bomber con un grande passato tra i professionisti. Può essere considerata la favorita. La composizione del girone D invece è la seguente: Agugliano Polverigi, Ankon Dorica, Candia Baraccola, Europa Calcio Costabianca, FC Osimo, Giovane Offagna, Gls Dorica, Colle 2006, Loreto, Nuova Sirolese, Osimo Stazione Five, SA Castelfidardo, San Biagio, Villa Musone, Atletico Ancona, Piano San Lazzaro. C’è tanta storia anche in questo girone: dal riconfermato Piano San Lazzaro (ripescato come l’Atletico Ancona), che ha vissuto i suoi anni migliori in Eccellenza, al Loreto, che in Eccellenza c’era fino a pochi anni fa ed è scivolato sempre più in basso. Poi tante fedelissime con le varie Agugliano Polverigi, Ankon Dorica, Nuova Sirolese, da anni abbonate a questo girone di Seconda Categoria.

Tra le novità il ritorno della Giovane Offagna, neopromossa dalla Terza, mentre proprio la Nuova Sirolese può essere considerata tra le favorite dopo la strepitosa, ma beffarda, stagione scorsa, quando finì prima a pari merito di Pietralacroce e Falconarese, risultando però l’unica non promossa. Il Pietralacroce infatti salì allo spareggio, mentre la Falconarese è appena arrivata in Prima tramite ripescaggio. I gironi di Seconda Categoria al solito sono otto, con altrettante promozioni dirette, una per girone. Le retrocessioni invece sono due per girone, l’ultima classificata e la perdente del play-out tra la penultima e la terz’ultima.

Andrea Pongetti