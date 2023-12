Ecco il derby d’altri tempi. Sfida tra campionato e Coppa

Maceratese-Osimana. Derby d’altri tempi e di altre categorie che nel giro di meno di due settimane si giocherà due volte. In campionato e in Coppa Italia. Domenica, alla Helvia Recina di Macerata, alle ore 15, il primo confronto tra due squadre separate da un solo punto (Maceratese 17, Osimana 16), che si avvicinano al derby con umori contrapposti.

In casa Maceratese amarezza per la sconfitta di Jesi e un po’ di trambusto in settimana con le dimissioni martedì del tecnico Dino Pagliari che non ha diretto l’allenamento poi rientrate (almeno per ora) sotto la spinta anche di squadra e tifosi. Diversità di vedute sul calciomercato tra la dirigenza e il mister (con quest’ultimo che avrebbe chiesto alla società rinforzi) sono alla base della rottura.

In casa Osimana invece due rinforzi a centrocampo sono arrivati (Ambellini e Fermani) come due vittorie di fila, in casa, nelle ultime due giornate di campionato. Con tanto di prima rete in campionato nell’ultima uscita di Tittarelli che ha segnato domenica proprio alla sua ex squadra (il Chiesanuova) e che spera di lasciare il segno anche domenica, ancora da ex, alla Helvia Recina. In una sfida sempre sentita, con le squadre che puntano ai posti nobili del torneo di Eccellenza, ma che hanno la testa proiettata anche alla finale di Coppa in programma fra due settimane.

Manca ancora l’ufficialità da parte della Lnd Marche, ma la finalissima regionale di Coppa di Eccellenza si dovrebbe giocare giovedì 21 dicembre a Recanati con fischio d’inizio alle ore 20. Si era paventata anche l’ipotesi di poter giocare - visto l’accordo tra le due società - sabato 23 dicembre, alle ore 15, ma il Tubaldi è già impegnato per la sfida di campionato di C Recanatese-Entella.

Coppa Italia Promozione. A proposito di Coppa ieri si è giocato il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia di Promozione. La sfida tra Moie Vallesina e Biagio Nazzaro Chiaravalle premia il Moie che vola in semifinale. La gara di ritorno vede la vittoria per 1-0 della squadra di Rossi grazie alla rete di Costantini nella ripresa, dopo il pareggio nella partita di andata per 1-1.

Intanti mister Marco Lelli non è più l’allenatore del Trodica (Promozione, girone B). La ‘rottura’ dopo il ko un po’ a sorpresa di sabato sul campo del Rapagnano, anche se la formazione maceratese si trova al terzo posto a soli tre punti dalla vetta. Al posto del valido allenatore anconetano è arrivato Buratti, ex Tolentino.