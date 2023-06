Ecco la nuova serie D Il ritorno del Campobasso

Tutti pensano al mercato, ma è tempo di riflettere anche sul nuovo volto della Serie D.

Oltre alle voci su suggestivi trasferimenti estivi, c’è un altro tema che tiene banco: la suddivisione dei gironi. Le variabili sono tantissime, ma dove saranno destinate le squadre marchigiane? Sebbene la curiosità dei tifosi sia difficile da tenere a bada, non è ancora tempo di risposte definitive. Alcune regioni possono vantare un numero altissimo di squadre aventi diritto all’iscrizione in Serie D, da qui la tendenza a separarle. Il trionfo della Forsempronese nei playoff nazionali regala al panorama calcistico nostrano un’altra protagonista in Serie D. La squadra di Fucili è finalmente riuscita a raggiungere il traguardo dopo anni di battaglie e tentativi. Per due società marchigiane che salutano la categoria, il Tolentino ed il Montegiorgio, altrettante raggiungono la quarta serie: la Forsempronese e l’Atletico Ascoli, vincitore dell’Eccellenza Marche. Oltre alle due neopromosse ci sono le ambiziose Alma Juventus Fano e Vigor Senigallia, le finaliste dei playoff del girone F. Infine c’è San Benedetto del Tronto, una piazza blasonata in cerca di risposte. Il Presidente Massi sta portando avanti con decisione il progetto San Benedetto Calcio, ancora nulla di ufficiale invece sul fronte Sambendettese.

Poi ci sono le altre: ambiziose, in cerca di riscatto o di conferme. Tra le neopromosse spiccano i nomi del Campobasso di mister Mosconi, giunto in Molise dopo anni eccellenti tra Tolentino e Fano, e L’Aquila, non certo due comparse in quarta serie.

Cynthialbalonga, Team Nuova Florida e Trastevere sono le squadre laziali mentre in Abruzzo si presenteranno ai nastri di partenza: Chieti, Avezzano, Notaresco e L’Aquila, infine le molisane: Termoli, Vastogirardi e Campobasso oltre al Matese, unica squadra campana.

I "jolly" potrebbero essere proprio le compagini laziali. Visto lo strategico contesto geografico, rappresentano un vero e proprio ponte per coinvolgere i club sardi, alcune delle formazioni della provincia di Roma potrebbero dunque cambiare destinazione rivoluzionando l’assetto dei gironi F e G. Da oltre un decennio, le marchigiane di quarta serie incrociano le armi con abruzzesi e molisane, ad oggi sembra l’unica certezza, ma le novità sono sempre dietro l’angolo.

Nicolò Scocchera