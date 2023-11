Ecco la Sabini rivelazione. Contro Osimo per il podio

"Complimenti innanzitutto ai nostri avversari per la vittoria meritata – sono le parole di coach Dore Della Lunga, allenatore di Ancona -. Castelferretti ha giocato molto bene, come fa di solito". E non è un caso che la formazione castelfrettese si trovi a un solo punto dal podio, quarta in classifica, a rincorrere Ancona e Osimo. Quest’ultima sarà proprio l’avversario sabato di una Sabini che vuole compiere un’altra impresa. Dopo i tre punti fondamentali conquistati ad Ancona, Castelferretti tornerà a giocare nel fine settimana nel proprio palazzetto. E sarà un altro derby infuocato visto che al PalaLiuti arriverà Osimo, vicecapolista con Ancona della classifica e autentica bestia nera della Sabini da quando le due squadre sono tornate ad affrontarsi in B. Sarà un match tra due squadre in forma, visto che anche gli osimani sono reduci da un filotto di vittorie (quattro, avendo perso solo la prima partita ad Ancona), come la Sabini che ha perso solo alla prima giornata contro la capolista Ferrara, una corazzata che finora non ha lasciato nessun punto per strada.

B maschile (girone E), sesta giornata: Macerata-Potentino 3-1, Osimo-San Severino Marche 3-0, Ancona-Castelferretti 1-3, Civitanova-San Marino 3-1, Loreto-Rubicone 3-1, Forlì-Ferrara 1-3. Ha riposato: Ravenna. Classifica: Ferrara 18; Ancona e Osimo 13; Castelferretti 12; Loreto e Macerata 9; San Severino Marche 8; Ravenna 7; Forlì, San Marino, Rubicone e Civitanova 4; Potentino 3. Prossimo turno. 181123: San Severino Marche-Macerata, Castelferretti-Osimo (ore 18), San Marino-Loreto (ore 18), Rubicone-Lube Civitanova, Ravenna-Forlì. Domani: Ferrara-Ancona (ore 17:30). Riposa: Potentino.