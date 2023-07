Ecco la The Begin Volley "L’obiettivo è la serie A"

The Begin Volley Ancona è il nome della società nata dall’Accademia Volley Ancona per disputare la B maschile con a capo l’imprenditore alberghiero dorico Guido Guidi. Al suo fianco, il vicepresidente Mario Lanari e, nel cda, Emanuele Lodolini, Stefano Pasqualini e Loredana Pistonesi. Un progetto innovativo a medio-lungo termine, che guarda al futuro attingendo dal passato per arricchire di stimoli e obiettivi il presente. Il settore giovanile dell’Accademia resterà operativo per alimentare il "serbatoio" della nuova compagine di B nazionale, guidata sempre da coach Dore Della Lunga con l’obiettivo di arrivare alla prima lettera dell’alfabeto. Prossimamente inoltre Mantovani Volley femminile, una società con una consolidata tradizione e una storia di oltre trenta anni, e l’Accademia uniranno formalmente le forze per costituire un’unica grande "casa" giovanile della pallavolo anconetana, sia maschile che femminile (ferma restando la D femminile).

"Un progetto graduale che si pone fin dall’inizio l’obiettivo di costruire una squadra forte per riportare Ancona nella massima serie e diffondere orgoglio presso la nostra comunità per poi avviare un processo di potenziamento dei nostri settori giovanili, sia maschile sia femminile" le parole del primo dirigente Guido Guidi. Che continua così. "Spero con il tempo che tale progetto raggiunga un obiettivo che vada ben oltre la competizione sportiva. Vorrei creare un contesto sano e inclusivo, una vera e propria cittadella della pallavolo, dove i giovani possano crescere non solo come atleti ma anche come individui, imparando i valori fondamentali del rispetto, della solidarietà e del lavoro di squadra".

"Ci eravamo prefissati questo obiettivo e ora lo abbiamo raggiunto – dice il vicepresidente Lanari -. Questo è un passo importante nella concretizzazione di un sogno. Sono molto soddisfatto. Abbiamo lavorato bene, con professionalità, tenacia e impegno, ed è bello poter già contare su queste solide fondamenta. Continuerò con grande orgoglio a dare il mio contributo". Fra gli artefici di questo percorso c’è indubbiamente Emanuele Lodolini, che ha contribuito alla crescita dell’Accademia Volley e al suo radicamento sul territorio in veste di responsabile delle relazioni esterne.