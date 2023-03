Ecco la Tirreno-Adriatico Decisivi i ’muri’ osimani

Dal colore rosa del Giro (a Osimo arrivò e ripartì nel 2018) all’azzurro della Tirreno Adriatico che oggi parte e arriva nella città senza testa. Osimo è pronta ad abbracciare e applaudire di nuovo il ciclismo dei big. Stavolta la corsa dei due mari, "un grande evento che per un giorno catapulterà Osimo all’attenzione mondiale. I numeri sono da capogiro e permetteranno di avere un forte ritorno di immagine a livello turistico con ricadute anche economiche sulle nostre attività a medio lungo termine, facendo diventare il nome della nostra Osimo sempre più conosciuto e riuscendo a intercettare sempre più interessi e visitatori" scrive nell’immediata vigilia sui social il sindaco osimano Simone Pugnaloni. "Scendete in strada con qualcosa di azzurro domani (oggi, ndr) e festeggiate i campioni di ciclismo già dalla partenza di Osimo Stazione alle 11,30 e non solo all’arrivo in piazza del Comune verso le 16,30 - continua il primo cittadino che invita di evitare per quanto possibile di mettersi in auto tra le 13 e le 16:45 -. Dopo oltre 30 anni siamo riusciti ad ottenere una tappa con partenza e arrivo a Osimo, di sabato oltretutto, riducendo quindi i disagi". Divertimento ed emozioni assicurate per un sabato di festa. "Lo chiedo anche ai rappresentanti politici. Festeggiate per un giorno la bellezza di Osimo. Per le polemiche ci sono gli altri 364 giorni, ci sarà tempo per parlare di tutto, compresi gli asfalti promessi e che faremo nei prossimi mesi". Festa di colori e di bici. A Osimo si dovrebbe decidere il vincitore finale della Tirreno-Adriatico 2023. E chissà se sul traguardo di Piazza del Comune arriverà il tris di vittorie di fila dello sloveno Primoz Roglic? Il corridore della Jumbo Visma ha vinto sia giovedì a Tortoreto che ieri a Sassotetto, si presenterà questa mattina alla partenza di Osimo Stazione con la maglia azzurra di leader della classifica. Di una tappa, quella odierna definita dei muri, forse la più difficile, da Osimo Stazione a Osimo, 193 km, 3000 metri di dislivello. Dalla Stazione osimana dove avverrà lo start alle 11:30 si proseguirà verso Acquaviva, Recanati, Santa Maria del Monte, Macerata, Treia, Montefano fino al ritorno a Osimo (intorno alle ore 13:30) prima di intraprendere i tre giri finali con i quattro muri: Offagna, Abbadia, quello durissimo di via Roncisvalle, dove non mancherà il pavè e strappi oltre il 20% come su per la Costa del Borgo, come nel Giro 2018, poi discesa e ancora salita, quella di via Olimpia, e ancora pavè fino all’arrivo di Piazza del Comune.

Michele Carletti