Ecco le 8 marchigiane: Ancona Stagione, su il sipario!

Cus Ancona, Corinaldo, Cerreto d’Esi e Audax Senigallia nel girone D insieme a Etabeta Fano, Gadtch Perugia, Recanati, Grifoni Spello, Rieti, Spes PF Aprilia, Sangiorgio e Cus Macerata. Un girone da 12 squadre, con una promozione diretta e tre retrocessioni. Fischio d’inizio sabato 14 ottobre. "Un girone particolarmente difficile, dove il tema principale saranno i tanti derby che impegneranno le squadre marchigiane, formazioni che si conoscono molto bene tra loro. Conosciamo già anche le due squadre umbre, poco alla volta scopriremo anche le due laziali con cui non abbiamo precedenti", il punto del tecnico Francesco Battistini, confermato alla guida del Cus Ancona, tra le veterane della categoria. Ai blocchi di partenza per il nono anno consecutivo il Corinaldo di mister Tommaso Tonelli, altra conferma in panchina: "Un girone del genere ci permette di affrontare per la maggior parte delle gare avversari già noti, il che può essere un punto a favore oppure un’occasione mancata di conoscere nuove realtà". Altra protagonista del nazionale il Cerreto d’Esi, al secondo anno nella categoria. Nonostante il buon esito dello scorso campionato, la società cerretese decide di cambiare la guida, salutando Paolo Amadei e dando il benvenuto a Marco Bettelli, umbro, la scorsa annata al timone dell’Atletico Foligno, squadra di A2 femminile, con il quale ha raggiunto una storica promozione in serie A. Un altro cambio in panchina arriva anche in via Capanna, casa della neo promossa Audax 1970: dimessosi Diego Petrolati, tra gli artefici della storica promozione in B, ecco Lorenzo Purgatori, già parte della famiglia giallorossa come allenatore dell’Under 19 e 17. "La società si sta impegnando molto per cercare di fare la categoria il meglio possibile – le parole di Purgatori –. Confermata la rosa che ha fatto molto bene lo scorso anno in C1, con l’intento di integrarla con qualche figura più esperta: crediamo nel settore giovanile, ma ci vogliono tempo e maturazione. Noi entriamo nella categoria nazionale in punta di piedi, con la consapevolezza che c’è tanta passione. Per me è la prima esperienza alla guida di una prima squadra ma esplorare non mi spaventa."

Alice Mazzarini