Ecco le prime immagini della casa dell’Ancona: "A gennaio la firma"

di Giuseppe Poli

Pur masticando amaro per l’incredibile sconfitta di Vercelli, l’Ancona alza il velo sul progetto del centro sportivo. Lo ha fatto ieri sera al ristorante del pastificio Filotea, con tanto di slides tridimensionali del progetto, proiettate davanti agli sponsor e alla stampa. E’ la prima presentazione ufficiosa, perché quella ufficiale, alla presenza di Tony Tiong, si terrà entro i primi dieci giorni di gennaio e sarà destinata alla città, alla tifoseria e a tutti i sostenitori dei colori biancorossi.

L’appuntamento con l’Ancona da Filotea, davanti ai soci fondatori del pastificio, Pietro Giuliarelli e Francesco Severoni, che hanno parlato della loro realtà e dei loro progetti, è cominciato con il resoconto dell’amministratore delegato dorico Roberta Nocelli del suo recente soggiorno a Hong Kong insieme al consigliere Antonio Postacchini: "Il presidente verrà ad Ancona entro il 10 gennaio prossimo – ha attaccato Roberta Nocelli –. Mi hanno chiesto più volte perché sono stata a Hong Kong, avevamo intenzione di vederci per pianificare quello che avverrà all’inizio dell’anno nuovo, cioè l’acquisizione del terreno per il centro sportivo, e in questa circostanza il contatto personale e visivo, ascoltarsi, capirsi, sono stati indispensabili, 14 ore insieme a mister Tiong, perché siamo abituati ad avere un presidente presente ma lui per vari motivi è dall’altra parte del mondo e se Maometto non va alla montagna, allora la montagna va da Maometto".

Roberta Nocelli ha proseguito ricollegandosi alla sconfitta di Vercelli: "Siamo dispiaciuti tantissimo per la sconfitta, non abbiamo risposte per quanto accaduto nel secondo tempo, possiamo solo dire che bisogna lavorare duro.

Mancano due partite alla fine del girone di andata, poi ricomincerà un altro campionato. La società non è ferma, tutti ci sentiamo dispiaciuti, quello che mi auguro è che la rabbia per la sconfitta si tramuti in qualcosa di positivo per le prossime due partite".

L’ad dorico di ritorno da Hong Kong ha raggiunto la squadra in ritiro a Novara prima del match con il Sestri: "Nostro compito è fare il massimo, sempre, in ogni fase. Non credo che sarebbe stato giusto lasciare da sola la squadra, il gruppo, in una partita così importante, al di là del risultato che è maturato in campo. Confermo che quando qualcosa si vuole la si ottiene e non si molla mai. Con Tiong e gli sponsor a gennaio faremo vedere quello che stiamo facendo, che è la cosa che sta assorbendo gran parte del nostro tempo, in questo momento".

Quindi è stato il turno dell’ingegner Renzi che ha realizzato il progetto del centro sportivo e che ha illustrato ciò che sorgerà a Passo Varano: due campi artificiali sul lato nord che saranno prima, e due in erba sul lato sud, uno dei due con un posizionamento identico a quello dello stadio Del Conero che avrà la funzione di permettere alla prima squadra di allenarsi nelle stesse condizioni di quando gioca allo stadio. Quattro campi di allenamento e tre edifici che conterranno servizi per l’Academy e per tutto il settore giovanile, dunque spogliatoi, palestre e magazzini.

Ci sarà poi l’edificio per la prima squadra che sarà poi anche quello di rappresentanza della società stessa.

Uffici, meeting room, sale per incontri e una parte dedicata ad attività collaterali, con caffè, ristorante e foresteria. Prima saranno realizzati i due campi in sintetico e l’edificio che li collega, poi gli altri due campi in erba reale e l’edificio dedicato e in un successivo sviluppo tutte le attività collaterali.

"Aspettiamo mister Tiong i primi di gennaio per la presentazione ufficiale – ha concluso Roberta Nocelli – che sarà più complessa e più bella, per rendere partecipi sponsor, tifoseria e città. E poi ci sarà l’acquisizione del terreno, al momento stiamo procedendo al frazionamento catastale.

Tutto avverrà a gennaio. Il futuro della società passa attraverso queste cose, Tiong ama il calcio e per fare calcio ai livelli che vuole lui sono necessarie queste strutture. Sarà un investimento importantissimo per costruire un altro capitale, che è quello umano".