Ecco lo "Scarponi day" a Filottrano: iniziative e gara per ricordare il campione

Questo fine settimana tra Filottrano e Fabriano sono in programma tre giorni all’insegna della bicicletta e della sicurezza stradale in memoria dell’aquila Michele Scarponi, lo "Scarponi day". Questa seconda edizione è stata pensata e realizzata dal Gruppo ciclistico "Michele Scarponi" con il patrocinio della Fondazione a lui intitolata per coinvolgere il territorio e le persone offrendo loro la possibilità di partecipare a tre diversi momenti che ruotano attorno al compianto campione filottranese e al suo amore per la bicicletta. Venerdì a Fabriano, dalle 15.30 alle 18, la Fondazione in collaborazione con il comune di Fabriano, l’Associazione marchigiana Velocipedi storici e il Museo dei Mestieri in bicicletta, incontrerà la cittadinanza per presentare l’evento e trattare i temi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile.

L’appuntamento "Un piede a terra a Castelletta" si svolgerà nella biblioteca multimediale "Sassi" dove saranno esposte alcune bici storiche del museo e anche la Wilier con cui Scarponi vinse il Giro 2011. Sabato alle 21, in piazza Dante a Filottrano, la Fondazione e il Gruppo ciclistico incontreranno tutti gli amici arrivati per lo "Scarponi day". La serata, durante la quale sarà presentata la scuola di ciclismo "Michele Scarponi", sarà condotta da Alfredo Di Giovampaolo e Guido Foddis e parteciperanno Giorgio Farroni, atleta paralimpico argento a Tokyo 2020, Matteo Dondé, architetto ed esperto nella progettazione della mobilità ciclistica, e Lorenzo Sacchetto, che nonostante sia affetto dal morbo di Parkinson, ha compiuto diverse imprese in bicicletta per dimostrare che si può resistere alla malattia pedalando.

Domenica dalle 7.30 fino alle 9 è prevista la partenza alla francese da Piazza Garibaldi a Filottrano per bici da corsa, mountain bike, Gravel e biciclette a pedalata assistita. Due i percorsi a disposizione: quello lungo di 105 chilometri per mille e 900 metri di dislivello, che condurrà i partecipanti a un luogo iconico, la Castelletta, la salita leggendaria in cui Scarponi si allenava regolarmente, e quello breve di 55 chilometri per 730 metri di dislivello, un’esperienza immersa nelle incantevoli colline che erano la casa del grande ciclista. Previsti durante entrambi i percorsi dei ristori e il Pasta party finale in largo Bramante a partire dalle 11.30. È possibile iscriversi online o direttamente il pomeriggio di sabato dalle 19.30 e la mattina di domenica dalle 6.30 in piazza Garibaldi a Filottrano. È necessario portare con sé il certificato medico agonistico per il percorso lungo e quello non agonistico per il percorso breve.