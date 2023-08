Ecco Lorenzo Peli, esterno col gol nel dna Per lui pronto un posto sulla fascia destra

Ecco Lorenzo Peli, l’esterno destro di centrocampo che mancava nello scacchiere di Marco Donadel.

Il giocatore è da ieri ad Ancona per le visite mediche e i test, pronto a essere ufficializzato oggi: giunge dall’Atalanta, il quarto giocatore in prestito sui nove nuovi arrivi.

E’ nato a Seriate nel 2000, un altro giovane, dunque, ma non più "under" – per il minutaggio quest’anno conteranno i nati nel 2001 e seguenti –, esterno destro decisamente offensivo, che ha giocato l’ultimo anno per metà a Novara, con quindici presenze, e per metà a Pontedera, altrettante quindici presenze compresi i playoff, condite da quattro gol. Esterno destro d’attacco o di centrocampo, Peli nella seconda parte dell’ultimo campionato, in cui è stato anche compagno di squadra di Cioffi, s’è segnalato per le quattro reti messe a segno, la prima nella gara d’esordio contro l’Alessandria, poi contro il San Donato e, infine, la doppietta realizzata contro la Fermana.

Nelle oltre cinquanta partite disputate con la Primavera dell’Atalanta Peli ha giocato quasi sempre da attaccante; a Como è stato invece utilizzato anche come esterno di centrocampo, sulla sinistra.

Un giocatore duttile insomma, nel segno di quella duttilità che cerca Donadel, pronto a essere utilizzato dove il tecnico di Conegliano lo vedrà più utile, ma soprattutto sulla fascia destra, dove all’Ancona serviva uno specialista per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Mezzoni, tornato al Napoli che poi lo ha girato al Perugia.

Peli ha svolto il ritiro da fine luglio con l’Atalanta under 23, per raggiungere ieri Ancona.

Oggi dovrebbe essere ufficializzato e dovrebbe unirsi ai compagni per il primo allenamento in biancorosso.

Intanto a due settimane dalla chiusura del calciomercato circolano altre voci riguardo l’Ancona e i suoi giocatori: la prima è quella che su Camigliano sarebbero puntati gli occhi del Foggia, secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno.

Il difensore centrale, che nei giorni scorsi avrebbe rifiutato la destinazione Potenza e, di fatto, impedito lo scambio con Gyamfi, ora dovrà valutare questa seconda chance.

Se decidesse di partire l’Ancona potrebbe non opporsi, perché il direttore sportivo Micciola starebbe valutando lo svincolato ex-Siena Davide Riccardi, classe 1996, scuola Verona con trascorsi in serie B.

Su di lui ci sarebbe però da superare la concorrenza del Foggia – che potrebbe defilarsi se arrivasse a Camigliano – e della neopromossa Sorrento.

Giuseppe Poli