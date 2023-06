Ecco perché Federico Moretti potrebbe lasciare i dorici

Federico Moretti potrebbe essere uno degli uomini mercato dell’Ancona di quest’estate. Pare si sia già interessata a lui la Samb, altre ne arriveranno, probabilmente anche dalla serie C, perché Moretti è un attaccante con caratteristiche ben specifiche. Due stagioni al Matelica, la prima in serie D, una con l’Ancona-Matelica e l’ultima con l’Ancona, cinque reti il primo anno, dieci il secondo, poi otto nel primo anno anconetano e quattro in quest’ultima e sfortunata stagione. Il veloce attaccante, molto abile a sfruttare le ripartenze tipiche del gioco di Colavitto ma sempre disposto anche al sacrificio per la squadra, come a Recanati, dove ha giocato per quasi un tempo anche da terzino sinistro dopo l’espulsione di Brogni, proprio per le sue caratteristiche, al di là delle indiscutibili doti umane e di serietà che lo hanno contraddistinto nei quattro anni con Colavitto e poi Donadel, potrebbe però non essere più considerato fondamentale per l’attacco dorico. Perché con Donadel l’Ancona cambierà gioco e modulo e potrebbe preferire a Moretti elementi con altre caratteristiche. Per Moretti quest’ultimo è stato il terzo anno di serie C, in precedenza aveva sempre giocato in serie D, Riccione, San Nicolò e Notaresco, quindi l’esplosione in C con Colavitto. Nella prima parte della stagione, sotto la guida dell’allenatore basato a Lanciano, ha realizzato quattro reti, la prima nel 4-2 di Olbia, gol del temporaneo 1-1 su assist di Petrella, poi la seconda contro l’Alessandria, il gol del 2-0, la terza a Fiorenzuola, rete decisiva su assist di Mezzoni, e la quarta a Montevarchi, il vantaggio su assist di Simonetti. Quattro reti in tutto, più cinque assist, e una lunga fila di pali, traverse e gol mancati per un soffio: una stagione tra alti e bassi, sicuramente sfortunata per l’attaccante di Teramo che è sotto contratto con l’Ancona fino a giugno 2024. Se cantassero altre sirene, oltre a quella della Samb, la società dorica insieme al procuratore del giocatore e allo stesso Moretti valuteranno l’opportunità di lasciare andare il giocatore, che comunque anche con Donadel s’è sempre ritagliato il suo spazio. La sua duttilità, la possibilità di essere schierato sia da punta centrale sia da seconda punta o da esterno, la sua dedizione e la sua disponibilità al sacrificio sono qualità che saranno tenute in considerazione, ma Moretti nella prossima stagione potrebbe rischiare di trovare poco spazio in avanti, specie in un attacco con due punte, fosse anche con l’aggiunta del trequartista. E poi le due stagioni all’ombra del Guasco, specialmente l’ultima, hanno portato un magro bottino di gol in dote all’attaccante: ecco perché Moretti, apprezzato da tutti, potrebbe lasciare Ancona.

g.p.