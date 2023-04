Ecco tutte le sfide dell’ultima giornata

Ultima giornata della seconda fase a orologio dell’A2 femminile di pallamano. Chiaravalle sabato sera (ore 21) ospiterà la Flavioni, anche se il primo posto (il solo utile per accedere alle final 8 playoff per salire in A1) rimarrà un sogno per le marchigiane visto che la capolista Marconi Jumpers (che osserverà nel fine settimana il turno di riposo) può vantare tre punti di vantaggio. Camerano domenica invece sarà impegnata sul campo dell’Aretusa (ore 14:30).

A2 femminile. Girone DA, quinta giornata. 270423: Halikada-Ferrara. 290423 (ore 21): Chiaravalle-Flavioni. RIposa: Marconi Jumpers. Classifica: Marconi Jumpers 7; Chiaravalle 4; Ferrara 3; Flavioni 2; Halikada 0. Girone DB, quinta giornata. 300423: Aretusa-Camerano (ore 14:30), Sportinsieme-Vita Nuova Paceco. Riposa: Conversano.

Classifica: Vita Nuova Paceco 6; Conversano e Aretusa 4; Camerano 2; Sportinsieme 0.