Ecco tutti i risultati e la nuova classifica

La Clementina scenderà in campo sabato, in casa, contro Imola, terza forza del campionato assieme a Ravenna. Il giorno dopo invece Jesi si metterà in viaggio per raggiungere Cesena, con la Pieralisi che cercherà la vittoria per distanziare ancora di più le romagnole che inseguono le jesine con un solo punto di distacco.

B1 femminile (girone D), diciassettesima giornata. Altri risultati: Tieffe Modena-Bologna 1-3, Volley Modena-Ravenna 0-3, Imola-Cesena 2-3, Forlì-Altino 3-1. Ha riposato: Trevi. Classifica: Bologna 43; Altino 37; Imola e Ravenna 28; Forlì 27; Corridonia 24; Jesi e Trevi 22; Cesena 21; Clementina e Campagnola Emilia 19; Volley Modena e Tieffe Modena 8.

Prossimo turno (diciottesima giornata). 4323: Ravenna-Tieffe Modena, Clementina-Imola (ore 18), Corridonia-Campagnola Emilia, Trevi-Forlì. 5323: Bologna-Volley Modena, Cesena-Jesi (ore 17:30). Riposerà: Altino.