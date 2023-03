Edizione Easter Volley da record In campo ben 108 squadre, baby atlete in arrivo da sette Paesi

Si preannuncia un’edizione dell’Easter Volley da record. Se l’edizione 2022 aveva riportato un po’ di normalità post Covid, quella 2023 si annuncia un’edizione da ricordare. "Abbiamo riscontrato per questa 29^ edizione un entusiasmo e una voglia di partecipare davvero sorprendenti – dice Claudio Principi presentando il torneo previsto dal 6 al 8 aprile – che ci ha costretto a un supplemento di lavoro per accontentare tutte le richieste e non lasciare fuori tanti amici vecchi e nuovi che avevano voglia di tornare a frequentare il nostro torneo". Sono ben 108 le squadre al via nella formula consolidata di Easter Volley "Uniqa Cup" Memorial Flavio Brasili, con quattro categorie femminili: under 13 "trofeo Marco Vive", under 14, 16 e 18. Si comincia a giocare giovedì 6 aprile. Nella categoria under 18 ci sono 32 formazioni al via, ben 36 nella Under 16, 20 squadre a sfidarsi in under 14 e under 13. Le squadre partecipanti arrivano da sette paesi: Stati Uniti, Ucraina, Serbia, Croazia, Slovacchia e la novità della nazionale della Lettonia oltre all’amplissima partecipazione italiana da tutte le regioni. Ben 21 i campi coinvolti in tutta la Riviera del Conero con sconfinamento fino a Porto San Giorgio almeno per il primo giorno di partite. Le finali under 16 e under 18 che precederanno la cerimonia di premiazione con tutte le istituzioni, sponsor e le 108 squadre si giocheranno come al solito al Pala Estra-Prometeo, la finale under 14 al Palasabbatini di Ancona mentre la finale under13 "trofeo Marco Vive" al Palaprincipi di Camerano. Accanto a questa edizione ci saranno gli amici di sempre, volontari e sponsor. "Con Bftm a Uniqa, Onorati Sport, il ritorno delle squadre ad alloggiare in parte al Natural Village e in parte negli alberghi di Loreto e in altre strutture del territorio – conclude Principi – rimarchiamo il binomio sport e turismo che, accanto alla solidarietà, sono i nostri punti di riferimento essendo confermata la tradizionale vicinanza all’Ambalt".