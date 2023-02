Effetto Melchiorri, l’Ancona può sognare

Il dopo sbornia d’euforia per il successo di sabato al Del Conero sulla Reggiana porta con sé una domanda che reclama una risposta: dove può arrivare quest’Ancona? La squadra che ha battuto anche il Cesena – lo ricordava sabato in sala stampa anche patron Tiong –, quella che con la vittoria sui granata di Aimo Diana ha riaperto il campionato, facendo un indiretto favore agli acerrimi rivali romagnoli, adesso è pronta per puntare verso l’altro. La corazzata Reggiana esce ridimensionata dal ko di sabato scorso ma resta comunque la favorita numero uno per la vittoria finale del campionato. E l’Ancona, che già aveva fatto vedere bellissime cose all’andata al Città del Tricolore, dimostra che, pur senza Mezzoni e Mondonico, ma anche senza Di Massimo e con Spagnoli ancora lontano dalla migliore condizione, può non solo reggere il confronto con le big di questo girone, che affronterà in questi tre mesi tutte al Del Conero, ma anche batterle e, magari, anche superarle in classifica. Davanti a un tripudio di spettatori in festa, davanti a numeri da record, sognare e sperare è possibile: 5200 persone allo stadio di Passo Varano non si vedevano da una vita. E questo pubblico può dare molto ai dorici, da qui alla fine della stagione – anche se è possibile che gli sia vietato di andare domenica prossima a Fermo: sarà deciso probabilmente oggi.

Così come può dare molto alla causa dell’Ancona quel Federico Melchiorri da quattro centri e sette punti in tre partite: l’attaccante visto all’opera sabato scorso al Del Conero è davvero di un altro pianeta, quanto pesa sull’economia della squadra lo si è visto nelle ultime tre gare, le aspettative su di lui sono più che giustificate. E poi c’è Spagnoli che sta rientrando, e ci sono Camigliano e Basso che, arrivati a gennaio, hanno già fatto vedere le loro qualità. La squadra ora ha i protagonisti necessari per affrontare con le giuste alternative quest’ultimo terzo di stagione regolare. Sono tanti i punti persi per strada finora, è vero, soprattutto durante il girone di andata, e per diverse ragioni: squadra nuova, infortuni e squalifiche. Ma mancano dodici partite alla conclusione della stagione regolare, quasi tre mesi per rincorrere Reggiana, Cesena ed Entella, vincere il più possibile e presentarsi ai playoff – dando per scontato, ma scontato non lo è, che sia la Reggiana a vincere il campionato – dalla migliore posizione possibile. Per poi giocarsi tutto nella post-season.

Quest’Ancona può guardare in alto e farlo realisticamente, senza sognare, ponendosi obiettivi concreti e raggiungibili, ma soprattutto pensando a vincere, partita dopo partita. "Yes, we can", insomma, citando Obama, certo che si può. D’altra parte gli innesti del mercato di gennaio sono arrivati apposta per questo, cioè per rendere la squadra ancora più competitiva, da qui alla fine del campionato. Non per consolidare l’obiettivo societario minimo, cioè il quinto posto, ma per provare, quando si presenterà l’occasione – perché si presenterà – a fare il grande salto in serie B.

Giuseppe Poli