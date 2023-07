Elena Altamura torna in vasca alla Vela Nuoto "E’ qui che sono cresciuta. Giocherò per aiutare"

Elena Altamura è pronta a tornare a vestire la calottina della Cosma Vela Ancona. Dopo due stagioni vissute tra Verona e Bologna, l’anconetana, classe ‘98, ha deciso di tornare alla base per dare una mano alle compagne che quest’anno hanno sfiorato la promozione in A1 arrendendosi soltanto alla bella della serie finale. Un innesto importantissimo nella rosa a disposizione del confermato coach Milko Pace. Un’attaccante, Elena Altamura, che a 25 anni è ancora nel pieno della maturità atletica e che già in passato ha fatto le fortune della squadra dorica in A2 come ha portato un contributo di rilievo negli anni di A1 durante il Covid. Elena Altamura è contenta di questa scelta, un ritorno alle origini: "Sono felice di essere tornata dove sono cresciuta, altrettanto contenta di tornare da Milko, anche se in un gruppo molto rinnovato rispetto a quello di due anni fa. Sono felice anche perché ritroverò amiche come Elisa Quattrini e Lisa Strappato. Vengo da 4 campionati di A1, giocherò per la squadra e per le compagne, voglio aiutare".