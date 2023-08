Emozione Barontini

Parte oggi per Budapest l’altro ragazzo anconetano impegnato nei Mondiali all’aperto di atletica, Simone Barontini (classe 1999). Il campione italiano degli 800 metri sarà all’esordio nella rassegna iridata dei ‘grandi’. Un banco di prova importante che inizierà per il ‘Baro’ martedì 22 agosto quando alle 19:20 prenderanno il via le batterie degli 800 metri che vedranno in gara anche altri due azzurri: Pernici e Tecuceanu. Chi si qualificherà poi dovrà affrontare giovedì alle 20:50 la semifinale, mentre la finale è programmata per sabato alle 20:30. Negli 800 il campione mondiale e olimpico in carica è il keniano Emmanuel Korir, iscritto assieme al secondo delle graduatorie mondiali stagionali, il 19enne Emmanuel Wanyonyi, a Kipngetich e alla garanzia Ferguson Rotich. Non si confermasse all’apice Korir (a caccia del bis iridato come i connazionali David Rudisha e Billy Konchellah), la distanza premierà un nome inedito sul gradino più alto del podio, cui puntano con fondate chances gli algerini Slimane Moula e Djamel Sedjati (argento un anno fa) senza dimenticare il 21enne Mohamed Ali Gouaned e il canadese Marco Arop, bronzo a Eugene.